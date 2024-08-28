Минобороны РФ сообщило о еще одном освобожденном населенном пункте в ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) взяли под свой контроль очередной населенный пункт в ДНР — Камышевка. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале, публикуя новую сводку о ситуации в зоне спецоперации.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Камышевка ДНР", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Также там уточнили, что ВС РФ продолжают двигаться в глубину обороны украинских войск.
В результате боевых действий, по данным министерства, в зоне ответственности группировки войск "Центр" ВСУ потеряли до 475 человек, БТР M113, а также два автомобиля и американскую гаубицу M777.
Фото: commons.wikimedia.org/Maulincio
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