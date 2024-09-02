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Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Скучное в ДНР
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Минобороны РФ сообщило об очередном освобожденном населенном пункте в ДНР

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Скучное в ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) в результате наступательных действий взяли под свой полный контроль населенный пункт Скучное в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны России в очередной сводке по ситуации в зоне СВО.

"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Скучное ДНР", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, в Минобороны РФ добавили, что помимо этого, российская армия уничтожила живую силу и технику семи бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Нелеповка, Селидово, Гродовка, Журавка, Заветное и Мемрик в ДНР.

По данным российского Минобороны, за все время проведения спецоперации на Украине Киев потерял 641 самолет, 283 вертолета, а также 31 тысячу беспилотников и 17,9 тысяч танков и других боевых бронемашин.

Фото: commons.wikimedia.org/Ministry of Defence of the Russian Federation

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