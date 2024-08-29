Минобороны сообщило об очередном населенном пункте, перешедшем под контроль РФ

Вооруженные силы России в результате наступательных действий смогли взять под полный контроль населенный пункт Николаевка в ДНР, а также продолжают двигаться в глубину обороны противника. Об этом сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Николаевка ДНР и продолжают продвижение в глубину обороны противника", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, по данным Минобороны РФ, за сутки российская армия нанесла поражение четырем бригадам ВСУ, а также отразили семь контратак пяти бригад украинских войск.

Так, в МО России отметили, что за сутки в зоне ответственности группировки "Центр" погибли до 530 военных, американский БТР M113, шесть автомобилей и другую военную технику.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Евгений Кель (Yevgeny Kel)