Российские войска освободили очередной населенный пункт в ДНР

Российская армия в результате наступательных действий в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смогла взять под свой контроль населенный пункт Желанное в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России в своем телеграм-канале.
"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобождён населенный пункт Желанное ДНР", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Там также уточнили, что ВС РФ нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в шести районах республики.
Кроме того, российским войскам за последние сутки на этом направлении удалось отразить шесть контратак трех бригад ВСУ, а также одного подразделения Национальной полиции Украины.
В результате боевых действий украинская армия потеряла свыше 630 военных, а также 12 автомобилей и бронемашину "Казак".
Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin
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