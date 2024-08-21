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Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Желанное в ДНР
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Российские войска освободили очередной населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Желанное в ДНР

Российская армия в результате наступательных действий в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смогла взять под свой контроль населенный пункт Желанное в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России в своем телеграм-канале.

"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобождён населенный пункт Желанное ДНР", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там также уточнили, что ВС РФ нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в шести районах республики.

Кроме того, российским войскам за последние сутки на этом направлении удалось отразить шесть контратак трех бригад ВСУ, а также одного подразделения Национальной полиции Украины.

В результате боевых действий украинская армия потеряла свыше 630 военных, а также 12 автомобилей и бронемашину "Казак".

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

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