Российский истребитель уничтожил в Сумской области командный состав элитной 47-й бригады ВСУ

Воздушно-космические силы (ВКС) России за прошедшую ночь уничтожили пункт управления элитной 47-й бригады украинской армии в Глухове Сумской области, в котором находились командный состав и другие военнослужащие. Об этом сообщает Минобороны России в своем телеграмм-канале.
"В районе населенного пункта Глухов Сумской области экипажем многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России был нанесен удар по пункту управления (ВСУ)", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Там уточнили, что помимо пункта управления бригады ВСУ, был также уничтожен склад с боеприпасами для подразделения. Для удара, как сообщает министерство, использовались авиационные бомбы на универсальных модулях планирования и коррекции.
Отмечается, что после удара российского истребителя по цели, разведка доложила, что пункт управления уничтожен.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Дмитрий Пичугин (Dmitry Pichugin)
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