Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) за последнюю неделю взяли под свой контроль три населенных пункта в ДНР: Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое. Об этом сообщило Министерство обороны России в очередной ежедневной сводке по ситуации в зоне СВО.
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" в течение недели освобождены населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое ДНР", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Кроме того, по данным министерства, российская армия поразила девять бригад ВСУ, двух подразделений территориальной обороны, а также штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.
Отмечается, что за это время группировка "Центр" смогла отразить 22 контратаки ВСУ.
Всего с начала проведения спецоперации на Украине российская армия уничтожила 637 самолетов, 278 вертолетов, 29,5 тысяч беспилотников, а также 17 тысяч танков и других боевых бронемашин.
Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Западного военного округа
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