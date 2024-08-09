Минобороны РФ сообщило об освобождении трех населенных пунктов за неделю

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) за последнюю неделю взяли под свой контроль три населенных пункта в ДНР: Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое. Об этом сообщило Министерство обороны России в очередной ежедневной сводке по ситуации в зоне СВО.

"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" в течение недели освобождены населенные пункты Тимофеевка, Новоселовка Первая и Веселое ДНР", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, по данным министерства, российская армия поразила девять бригад ВСУ, двух подразделений территориальной обороны, а также штурмовой бригады "Лють" Нацполиции Украины.

Отмечается, что за это время группировка "Центр" смогла отразить 22 контратаки ВСУ.

Всего с начала проведения спецоперации на Украине российская армия уничтожила 637 самолетов, 278 вертолетов, 29,5 тысяч беспилотников, а также 17 тысяч танков и других боевых бронемашин.

Фото: commons.wikimedia.org/Пресс-служба Западного военного округа