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Минобороны сообщило о массовом бегстве ВСУ при освобождении Пречистовки
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Минобороны рассказало о бегстве ВСУ во время освобождения Пречистовки

Минобороны сообщило о массовом бегстве ВСУ при освобождении Пречистовки

Военнослужащие украинской армии массово бросились в бегство во время того, как российские войска брали под свой контроль населенный пункт Пречистовка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России, приложив соответствующее видео с дрона.

"При освобождении населенного пункта Пречистовка подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства в Telegram-канале.

Там уточнили, что украинские военные бросали оружие и боеприпасы на своих передовых позициях.

В Минобороны РФ отметили, что ВСУ осуществляли бегство в направлении Золотая Нива — Шахтерское и бросили на поле боя своих раненых сослуживцев. Наблюдали за этим операторы беспилотников из 40-й отдельной бригады морской пехоты.

Накануне министерство сообщало, что ВС РФ силами группировки войск "Восток" смогли освободить Пречистовку в ДНР, поразив живую силу и технику двух бригад ВСУ, а также отразив одну атаку.

Фото: Facebook*/92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade

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