Военнослужащие украинской армии массово бросились в бегство во время того, как российские войска брали под свой контроль населенный пункт Пречистовка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России, приложив соответствующее видео с дрона.
"При освобождении населенного пункта Пречистовка подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ спасались хаотичным бегством", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства в Telegram-канале.
Там уточнили, что украинские военные бросали оружие и боеприпасы на своих передовых позициях.
В Минобороны РФ отметили, что ВСУ осуществляли бегство в направлении Золотая Нива — Шахтерское и бросили на поле боя своих раненых сослуживцев. Наблюдали за этим операторы беспилотников из 40-й отдельной бригады морской пехоты.
Накануне министерство сообщало, что ВС РФ силами группировки войск "Восток" смогли освободить Пречистовку в ДНР, поразив живую силу и технику двух бригад ВСУ, а также отразив одну атаку.
Фото: Facebook*/92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade
*соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая запрещена в РФ и является экстремистской
МИД РФ: ВСУ использовали британские беспилотники для ударов по России
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют беспилотники, которые настраивают в Великобритании, для ударов по российской территории. Соответствующее заявление сделали в МИД РФ на официальном сайте.
Do Rzeczy: Польша обрадовалась отставке главы МИД Украины Кулебы
В Польше обрадовались тому, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба собирается в отставку. Об этом сообщает издание Do Rzeczy.
Премьера спектакля "Осторожно, двери открываются" пройдет в Екатеринбурге
В Екатеринбурге с 12 по 15 сентября пройдет девятый Фестиваль современной еврейской культуры, который представит уникальные события и премьеры. Одним из ключевых моментов фестиваля станет премьера спектакля "Осторожно, двери открываются" по произведению Носона Вершубского, режиссером которого является Антон Бутаков.
Бывшая жена Моргенштерна* резко ответила на публичные извинения рэпера
Экс-супруга рэпера Моргенштерна* не поверила в искренность его заявлений и припомнила все его проступки.