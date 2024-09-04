В Минобороны РФ отчитались об ударе по учебному центру в Полтаве

Российская армия 3 сентября нанесла ракетный удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру украинской армии в городе Полтава. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в Telegram-канале.
"3 сентября т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен высокоточный удар по 179 объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в городе Полтава", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Также там уточнили, что в центре проходило обучение военных ВСУ под руководством иностранных инструкторов. Отмечается, что в здании проводилась подготовка специалистов связи, РЭБ, а также операторов дронов, которые принимают участие в нанесении ударов по российской территории.
Напомним, что ранее об ударе по Полтаве и больших жертвах среди ВСУ сообщил глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Позже эту информацию подтвердила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, которая утверждает, что прилет произошел во время построения личного состава. В результате — десятки погибших и сотни раненых.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation
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