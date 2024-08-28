Российские войска уничтожили лагерь иностранных наемников и сбили 49 дронов ВСУ

Вооруженные силы России в результате выполнения задач специальной военной операции (СВО) на Украине смогли уничтожить лагерь иностранных наемников, а также сбить 49 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Уточняется, что удар по иностранным наемникам наносился авиацией, беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией. Помимо этого, ВС РФ уничтожили скопление живой силы и военной техники ВСУ в 148 районах.
Кроме того, по данным Минобороны РФ, за последние сутки российские ПВО сбили две французские управляемые бомбы Hammer, а также три американских снаряда HIMARS.
С самого начала спецоперации на Украине ВСУ уже потеряли 640 самолетов, 283 вертолета, 30,6 тысяч беспилотников, а также 17,6 тысяч танков и других бронемашин.
Фото: flickr/Anna Zvereva
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