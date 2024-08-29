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Адвокат генерала Попова заявил об отказе от признания вины
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Адвокат генерала Попова заявил о намерении обжаловать решение суда

Адвокат генерала Попова заявил об отказе от признания вины

Бывший заместитель министра обороны России, генерал армии в отставке Павел Попов не признаёт себя виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом рассказал журналистам его адвокат Игорь Дюкин.

235-й гарнизонный военный суд постановил арестовать Попова до 29 октября. Заседание по ходатайству следствия проходило в закрытом режиме. Перед началом процесса Попов отказался комментировать свою причастность к обвинениям.

Адвокат сообщил, что планирует обжаловать решение суда об аресте в апелляционной инстанции.

Следствие полагает, что в период с 2021 по 2024 годы Попов, контролируя развитие и функционирование парка "Патриот", использовал его в своих интересах. Он действовал совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны России Владимиром Шестеровым.

Ранее Ахмедов и Шестеров были привлечены к уголовной ответственности. Попов организовал проведение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материалов на свой загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счёт ресурсов парка "Патриот". Кроме того, он через своих подчинённых заставлял руководителей коммерческих организаций, имевших контракты с парком, выполнять работы в его загородной резиденции без оплаты.

После завершения строительства дома и благоустройства территории Попов продолжал обеспечивать техническое обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров за счёт парка, как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Фото: From Wikimedia Commons/ МЧС РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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