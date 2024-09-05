Минобороны озвучило общие потери ВСУ на курском направлении

МО РФ: ВСУ за все время в Курской области потеряли свыше 10 тыс. военных

С самого начала боевых действий в Курской области украинская армия потеряла свыше 10,1 тысячи военнослужащих, а также сотни единиц военной техники. Об этом сообщает Минобороны РФ, публикуя сводку по ситуации на курском направлении на 5 сентября.

"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10100 военнослужащих", — говорится в сообщении оборонного ведомства в их Telegram-канале.

Помимо живой силы, по данным Минобороны РФ, ВСУ также потеряли военную технику: 81 танк, 41 БМП, 72 БТР, 589 бронемашин, а также 325 автомобилей и 74 артиллерийских орудия.

При этом за сутки, украинская сторона потеряла до 370 военных и 17 единиц броенетехники.

Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine