С самого начала боевых действий в Курской области украинская армия потеряла свыше 10,1 тысячи военнослужащих, а также сотни единиц военной техники. Об этом сообщает Минобороны РФ, публикуя сводку по ситуации на курском направлении на 5 сентября.
"Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10100 военнослужащих", — говорится в сообщении оборонного ведомства в их Telegram-канале.
Помимо живой силы, по данным Минобороны РФ, ВСУ также потеряли военную технику: 81 танк, 41 БМП, 72 БТР, 589 бронемашин, а также 325 автомобилей и 74 артиллерийских орудия.
При этом за сутки, украинская сторона потеряла до 370 военных и 17 единиц броенетехники.
Фото: flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine
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