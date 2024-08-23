В Минобороны озвучили статистику потерь ВСУ на курском направлении

С момента вторжения украинской армии на территорию Курской области 6 августа, ВСУ потеряли чуть больше пяти тысяч военных, а также свыше двухсот единиц военной техники. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Так, российское военное ведомство отмечает, что всего украинские войска во время боевых действий в Курской области потеряли 5137 военных, 69 танков, 27 БМП, 55 БТР, 350 боевых бронемашин, 158 автомобилей, 34 артиллерийских орудия, пять установок ЗРК, 11 РСЗО, в том числе три HIMARS и одна MLRS.

При этом только за последние сутки российская армия уничтожила на этом же направлении до 400 военных ВСУ, а также 17 единиц различной военной техники, среди которых танк, два БТР и 14 боевых бронемашин.

Операция по уничтожению ВСУ в Курской области продолжается.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/The Ministry of Defence of the Russian Federation