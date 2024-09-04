Минобороны отчиталось о сбитых украинских беспилотниках за ночь

В ночь с 3 на 4 сентября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) смогли сбить четыре украинских беспилотника над двумя регионами России, а также акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"…дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БпЛА самолетного типа", - говорится в сообщении российского министерства.

В Telegram-канале оборонного ведомства уточняется, что в результате сбито два дрона над Белгородской областью и по одному над Курской областью и акваторией Черного моря.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что кораблями Черноморского флота в северо-западной части моря уничтожены четыре беспилотных катера ВСУ.

Фото: z.mil.ru