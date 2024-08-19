Российская армия освободила еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: российские войска взяли под контроль Артемово в ДНР

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) взял под свой полный контроль населенный пункт Артемово в ДНР, который является одним из крупных в дзержинской агломерации. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем телеграм-канале.

"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артёмово ДНР", — говорится в сообщении военного ведомства.

Уточняется, что в результате боевых действий российским подразделениям удалось отразить восемь контратак ВСУ и Национальной полиции. Потери украинской стороны составили свыше 495 военннослужащих.

Помимо живой силы, ВСУ потеряли также военную технику и другое вооружение: бронемашина "Казак", четыре автомобиля, САУ "Акация", гаубица "Мста-Б", а также "Гиацинт-Б" и пушка Д-30.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation