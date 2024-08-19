Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) взял под свой полный контроль населенный пункт Артемово в ДНР, который является одним из крупных в дзержинской агломерации. Об этом сообщает Министерство обороны России в своем телеграм-канале.
"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артёмово ДНР", — говорится в сообщении военного ведомства.
Уточняется, что в результате боевых действий российским подразделениям удалось отразить восемь контратак ВСУ и Национальной полиции. Потери украинской стороны составили свыше 495 военннослужащих.
Помимо живой силы, ВСУ потеряли также военную технику и другое вооружение: бронемашина "Казак", четыре автомобиля, САУ "Акация", гаубица "Мста-Б", а также "Гиацинт-Б" и пушка Д-30.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation
Россия и Китай продолжают сотрудничество в строительстве газопровода через Дальний Восток
Россия и Китай воплощают в жизнь амбициозный проект - строительство газопровода, который будет пролегать сквозь просторы Дальнего Востока. В данный момент ведутся активные переговоры о путях организации экспорта газа через Монголию, сообщает пресс-служба российского правительства.
Три года тюрьмы грозят украинцу, нацарапавшему своё имя на стенах Колизея
Турист из Украины нацарапал на стенах римского Колизея своё имя — "Дима". За это ему грозит до трёх лет тюрьмы и штраф в размере 10 тысяч евро. Мэр Рима Роберто Гуалтьери заявил, что в историческом центре города нет места для вандализма.
Личная жизнь Волочковой: новый этап и загадочный незнакомец
Анастасия Волочкова продолжает поиски своего идеального спутника жизни, не теряя надежды на личное счастье.
Адвокат Михаила Ефремова опроверг слухи о его возможном УДО в декабре
Адвокат Михаила Ефремова, Юрий Падалко, в интервью газете "Известия" от 19 августа опроверг слухи о возможном условно-досрочном освобождении актера в декабре, которые недавно появились в прессе.