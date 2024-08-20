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Евкурова назначили замглавы Координационного совета по безопасности приграничья
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Юнус-Беку Евкурову дали новую должность, связанную с приграничьем

Евкурова назначили замглавы Координационного совета по безопасности приграничья

Генерал-полковника Юнус-Бека Евкурова назначили замглавой Координационного совета по вопросам военной безопасности в приграничье — Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.

"Заместителем Координационного совета мною назначен генерал-полковник Евкуров, который сейчас находится непосредственно в Курской области", — заявил глава российского военного ведомства.

Он также подчеркнул, что все лица, которые назначены на новые должности должны находиться все время на связи с регионами. Белоусов отметил, что ни один из вопросов не должен остаться без внимания.

В свою очередь, замглавы Минобороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга будет ответственным за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям во время эвакуации мирных жителей.

Фото: mil.ru

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