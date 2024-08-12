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Китайские власти прокомментировали ситуацию в Курской области
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МИД КНР призвал соблюдать три принципа в связи с ситуацией в Курской области

Китайские власти прокомментировали ситуацию в Курской области

Министерство иностранных дел Китая, комментируя ситуацию в Курской области, посоветовало не нагнетать ситуацию и не допускать провокаций.

Ведомство призывает обе стороны придерживаться озвученных ранее принципов: не расширять границы боевых действий, не допускать эскалации конфликта и не провоцировать усиление огня.

В официальном заявлении говорится, что Пекин продолжит контакты с международным сообществом по поводу конфликта и будет занимать роль конструктивного регулятора для обеспечения нормализации ситуации в регионе.

Фото: commons.wikimedia.org

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