МИД КНР призвал соблюдать три принципа в связи с ситуацией в Курской области

Министерство иностранных дел Китая, комментируя ситуацию в Курской области, посоветовало не нагнетать ситуацию и не допускать провокаций.

Ведомство призывает обе стороны придерживаться озвученных ранее принципов: не расширять границы боевых действий, не допускать эскалации конфликта и не провоцировать усиление огня.

В официальном заявлении говорится, что Пекин продолжит контакты с международным сообществом по поводу конфликта и будет занимать роль конструктивного регулятора для обеспечения нормализации ситуации в регионе.

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