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Глава МИД Швеции сообщил о желании покинуть пост
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Глава МИД Швеции сообщил о своем уходе

Глава МИД Швеции сообщил о желании покинуть пост

Глава Министерства иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём сообщил о своем уходе с занимаемой должности. Он проинформировал премьер-министра Ульфа Кристерссона о том, что в связи с началом работы парламента на следующей неделе он решил оставить пост министра иностранных дел. В своем сообщении в социальной сети X Билльстрём выразил, что это решение далось ему нелегко, но оно было тщательно обдумано. Он также объявил о полном завершении своей политической карьеры и намерении уйти из шведского парламента.

Билльстрём отметил, что за последние 25 лет он занимал различные посты в политической сфере, из которых 10 лет проработал в качестве министра. Вначале он курировал вопросы миграции в коалиционном правительстве, а затем стал министром иностранных дел. В течение этих лет он также возглавлял парламентскую фракцию и занимал должность заместителя председателя парламента.

Министр подчеркнул, что Швеция сейчас сталкивается с наиболее сложной ситуацией в области безопасности с периода Второй мировой войны. Он выразил уверенность, что его преемник столкнётся с множеством важных задач, и пожелал ему успехов в предстоящей работе.

Фото: commons.wikimedia.orgStefan Lins( Creative Commons Attribution 2.0 Generic)

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