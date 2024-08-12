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Глава МО ЦАР Биро провел переговоры на форуме
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Министр обороны ЦАР Биро провел ряд переговоров на форуме "Армия-2024"

Глава МО ЦАР Биро провел переговоры на форуме "Армия-2024"

Глава Минобороны Центральноафриканской Республики Рамо Клод Биро сообщил, что в рамках форума "Армия-2024" провел переговоры с несколькими российскими компаниями.

Обратившись к РИА Новости, он подтвердил, что не заключил официальных соглашений с частными компаниями, но провел переговоры с некоторыми российскими фирмами.

Рамо Клод Биро подчеркивал, что переговоры с российскими компаниями были одной из целей его участия в форуме "Армия-2024".

Фото: commons. wikimedia.org/Alllexxxis (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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