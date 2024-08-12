Андрей Белоусов назвал четыре условия для успеха в СВО при противостоянии с Западом

Министр обороны России Андрей Белоусов выделил четыре условия для достижения успеха в вооружённом противостоянии с коллективным Западом во главе с США, которое он считает сутью специальной военной операции в России.

Во-первых, он подчеркнул необходимость обеспечения войск самым современным вооружением, особенно высокоточным оружием. Во-вторых, он упомянул о необходимости применения новых тактических приёмов ведения боевых действий, включая беспилотные системы и роботизированные комплексы.

В-третьих, Белоусов подчеркнул необходимость создания эффективной системы управления с использованием передовой технологической основы, включая искусственный интеллект. Наконец, в-четвёртых, он подчеркнул необходимость постоянного совершенствования подготовки военных кадров, особенно командного состава.

Белоусов подчеркнул, что только такой комплексный подход дает полноценное преимущество перед противником, и что форум "Армия" будет построен вокруг этого ключевого вывода. Он также заявил, что СВО является вооружённым противостоянием России и коллективного Запада, вызванного желанием США и их союзников сохранить свое доминирование и не допустить построения нового многополярного и равноправного миропорядка. Белоусов подчеркнул, что это противостояние затрагивает интересы каждого государства.

Фото: Wikimedia Commons/ Андрей Белоусов рассказал о текущей экономической ситуации и мерах по восстановлению экономики на заседании Совета Федерации, Пресс-служба Правительства РФ, (Creative Commons Attribution 4.0 )