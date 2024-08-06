Глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал к скорейшему устранению нового главы ХАМАС Синвары

Исраэль Кац, министр иностранных дел Израиля, призвал к немедленной ликвидации Яхьи аль-Синвара, который был назначен новым лидером палестинского Политбюро ХАМАС.
Ранее движение объявило, что Исмаила Ханию, убитого в Иране, сменит Синвар, который станет новым председателем Политбюро палестинского движения ХАМАС.
Кац написал в социальной сети X, что ХАМАС должен устранить Синвара и как можно быстрее уничтожить организацию.
Глава Политбюро палестинского движения Хамас Исмаил Хания погиб в Тегеране, куда он приехал, чтобы посетить инаугурацию нового президента страны Масуда Пезешкиана.
Движение обвинило в смерти Хании Израиль и Соединенные Штаты.
Ллойд Остин, глава Пентагона, заявил, что у ему нечего сказать про смерть главы Политбюро ХАМАС.
Представители израильской армии отрицают свою причастность к убийству Хании и отказываются реагировать на сообщения новостей. Власти Израиля, как сообщает "Jerusalem Post ", заявили, что министрам было дано указание хранить молчание по поводу убийства лидера ХАМАС и не высказываться открыто.
Фото: commons.wikimedia.org
Мировые рынки ощутили падение на фоне опасений рецессии в США
Неделя началась с неутешительных новостей для мировых финансовых рынков, ознаменованных так называемым "черным понедельником". Падение затронуло практически все фондовые биржи мира, включая российскую, и связано с опасениями рецессионных процессов в США.
Bayer понес убытки в размере 34 миллионов евро за второй квартал 2024 года
Немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer сообщил о потере в 34 миллиона евро за второй квартал 2024 года. Причиной убытков стала неблагоприятная структура продаж в агрохимическом секторе, включая снижение выручки от продаж гербицидов и фунгицидов, а также падение спроса на кукурузное семя.
Всплеск лихорадки Западного Нила зафиксирован в России
Новый всплеск лихорадки Западного Нила зафиксирован в России.
Надежда Бабкина рассказала, что приютила котёнка в своём театре
Певица Надежда Бабкина рассказала, какой очаровательны обитатель обосновался в стенах театра "Русская песня".