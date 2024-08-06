Глава МИД Израиля Исраэль Кац призвал к скорейшему устранению нового главы ХАМАС Синвары

Министр иностранных дел Израиля призвал к ликвидации нового главы ХАМАС.

Исраэль Кац, министр иностранных дел Израиля, призвал к немедленной ликвидации Яхьи аль-Синвара, который был назначен новым лидером палестинского Политбюро ХАМАС.

Ранее движение объявило, что Исмаила Ханию, убитого в Иране, сменит Синвар, который станет новым председателем Политбюро палестинского движения ХАМАС.

Кац написал в социальной сети X, что ХАМАС должен устранить Синвара и как можно быстрее уничтожить организацию.

Глава Политбюро палестинского движения Хамас Исмаил Хания погиб в Тегеране, куда он приехал, чтобы посетить инаугурацию нового президента страны Масуда Пезешкиана.

Движение обвинило в смерти Хании Израиль и Соединенные Штаты.

Ллойд Остин, глава Пентагона, заявил, что у ему нечего сказать про смерть главы Политбюро ХАМАС.

Представители израильской армии отрицают свою причастность к убийству Хании и отказываются реагировать на сообщения новостей. Власти Израиля, как сообщает "Jerusalem Post ", заявили, что министрам было дано указание хранить молчание по поводу убийства лидера ХАМАС и не высказываться открыто.

Фото: commons.wikimedia.org