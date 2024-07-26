Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.07.2024 : 85,565
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.07.2024 : 93,2641
Министерство обороны Финляндии расследует дело о российском судне
  1. Главная
  2. Происшествия

Министерство обороны Финляндии расследует дело о российском судне

Министерство обороны Финляндии сообщило о начале расследования инцидента, связанного с возможным нарушением российским судном морских границ страны. Следствие ведет погранслужба Финляндии.

По предварительным данным, российское судно подозревается в нарушении границы морской зоны Финляндии в Финском заливе. Инцидент, предположительно, произошел во второй половине дня 26 июля.

Погранслужба Финляндии уже приступила к расследованию обстоятельств инцидента. Ожидается, что в ходе следствия будут установлены все детали произошедшего и определены меры, которые необходимо принять для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Министерство обороны Финляндии пока не предоставило подробной информации о характере нарушения и о том, какие действия будут предприняты в отношении российского судна. Однако ведомство заверяет, что будет держать общественность в курсе событий и предоставлять обновленную информацию по мере продвижения расследования.

Фото: From Wikimedia Commons/ MKFI (public domain)

Мир

Во Франции созвали чрезвычайную встречу в Министерстве транспорта

Во Франции созвали чрезвычайную встречу в Министерстве транспорта

В Париже, в связи с нарушениями в работе железнодорожной сети из-за актов саботажа в день начала Олимпийских игр, было решено собрать чрезвычайную встречу в Министерстве транспорта, как сообщает телеканал BFM TV.

Читать полностью
В Windows 11 появилась возможность беспроводной работы с файлами Android-смартфона

В Windows 11 появилась возможность беспроводной работы с файлами Android-смартфона

В последней тестовой версии Windows 11 добавлена функция беспроводной работы с файлами Android-смартфона через "Проводник".

Читать полностью

Общество

Автоэксперт Милешкин: в зимних условиях владельцы могут столкнуться с проблемами с Haval H3

Автоэксперт Милешкин: в зимних условиях владельцы могут столкнуться с проблемами с Haval H3

В новом китайском кроссовере Haval H3, доступном на российском рынке за 3,1 млн рублей, присутствуют как достоинства, так и недостатки.

Читать полностью
В США узнали, что вирусная частица на основе белка Rev может защитить от ВИЧ

В США узнали, что вирусная частица на основе белка Rev может защитить от ВИЧ

Ученые из американского Центра исследований инфекционных заболеваний и Национального центра исследований приматов Тулейна разработали новую вирусную частицу на основе белка Rev для борьбы с ВИЧ.

Читать полностью

Новости