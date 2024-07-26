Министерство обороны Финляндии сообщило о начале расследования инцидента, связанного с возможным нарушением российским судном морских границ страны. Следствие ведет погранслужба Финляндии.

По предварительным данным, российское судно подозревается в нарушении границы морской зоны Финляндии в Финском заливе. Инцидент, предположительно, произошел во второй половине дня 26 июля.

Погранслужба Финляндии уже приступила к расследованию обстоятельств инцидента. Ожидается, что в ходе следствия будут установлены все детали произошедшего и определены меры, которые необходимо принять для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Министерство обороны Финляндии пока не предоставило подробной информации о характере нарушения и о том, какие действия будут предприняты в отношении российского судна. Однако ведомство заверяет, что будет держать общественность в курсе событий и предоставлять обновленную информацию по мере продвижения расследования.

Фото: From Wikimedia Commons/ MKFI (public domain)