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Министр финансов Ливана: еды в стране хватит на три месяца
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Минфин Ливана заявил, что запасов продовольствия, в случае конфликта с Израилем, хватит на три месяца

Министр финансов Ливана: еды в стране хватит на три месяца

Амин Салами, министр финансов Ливана, заявил, что если произойдет война с Израилем, запасов продовольствия в Ливане хватит на три месяца.

Член кабмина утверждает, что нападения на морские гавани и аэропорт могут привести к уязвимости населения, оставив страну без еды и воды на несколько месяцев.

Салами заявил, что стратегия их министерства по противостоянию любой возможной угрозе Ливану поможет обеспечить выживание ливанцев, но она требует международного финансирования, так как экономическая ситуация, сложившаяся в стране, крайне опасна, особенно в условиях нарастающей напряженности в регионе.

В случае возможного глобального конфликта, по оценке министра, экономика может просто не выдержать и ливанцы погрузяться в каменный век с парализованной банковской сферой и государственным сектором экономики.

Фото: commons.wikimedia.org

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