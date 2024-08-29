В России хотят законодательно запретить квартиры меньше 35 квадратных метров

Первый зампред фракции "Справедливая Россия — За правду" Дмитрий Гусев предложил законодательно запретить строительство микроквартир. С соответствующей инициативой он обратился к премьеру Михаилу Мишустину и министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину.

Народный избранник предложил ограничить минимальную площадь однокомнатных квартир 35 квадратными метрами, двухкомнатных — 47. При этом в любом новом доме их должно быть не больше половины.

"Застройщики повадились снижать площадь квартир. Только в Москве квартиры площадью менее 28 кв. метров в новостройках составляют до 18%. Такие квартиры предназначены для одиноких граждан или семей без детей. Они не позволяют воспринимать жильё как семейное, не мотивируют заводить детей", — объясняет он.

Депутат напомнил о поручении президента Владимира Путина к 2030 году довести обеспеченность россиян жильём до 33 квадратных метров на человека, а к 2036-му — до 38.

"Дайте людям нормальные квартиры и ситуация с рождаемостью улучшится", — убеждён Дмитрий Гусев.