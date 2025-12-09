МРОТ в России — это только начало: когда новые методики расчёта зарплат коснутся каждого

Пересмотр методики расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) возможен, но только после стабилизации экономической ситуации в стране. Об этом в интервью Pravda.Ru сообщила депутат Государственной Думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Инициативы профсоюзов и новая методика

Ранее газета "Известия" сообщила, что профсоюзы предложили изменить методологию расчета МРОТ, заменив прожиточный минимум новым показателем — минимальным потребительским бюджетом. Бессараб подтвердила, что идея пересмотра подхода к определению минимальной зарплаты не является новой. Она отметила, что в России ранее использовались схожие методики при расчете потребительской корзины, где учитывались такие показатели, как износ одежды и обуви, а также другие базовые расходы граждан.

"Ранее расчеты уже велись по потребительской корзине, где учитывались износ одежды, обуви и другие показатели. В целом это была схожая методика, однако сейчас к ней возникает все больше вопросов. Новая система должна отражать реальные доходы граждан и быть привязана к уровню заработных плат", — пояснила депутат.

Медианный подход и его преимущества

Обновленный подход к расчету МРОТ предполагает использование медианных значений для расчета минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. В частности, МРОТ должен рассчитываться исходя из медианной заработной платы, а прожиточный минимум — на основе медианных доходов населения. При этом учитываются средние значения, исключая крайние показатели самых высоких и самых низких доходов.

"Минимальный размер оплаты труда должен определяться исходя из медианного уровня заработных плат, а прожиточный минимум — на основе медианных доходов населения, исключая 10% самых низких и 10% самых высоких значений. Однако в нынешних условиях экономического давления и санкций применение этой методики пока невозможно", — отметила Бессараб.

Необходимость стабилизации экономики

Светлана Бессараб подчеркнула, что окончательное решение по пересмотру методики расчета МРОТ должно быть результатом широкого общественного обсуждения, в котором примут участие профсоюзы, работодатели и представители государства. Она выразила уверенность, что после стабилизации экономической ситуации в стране стороны смогут выработать оптимальный и справедливый механизм для расчета минимальной зарплаты, который будет учитывать реальные доходы граждан и экономическую ситуацию.