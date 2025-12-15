Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Деньги в новом году потекут: минимальные пособия вырастут в разы
© pixabay.com by ReneSchulze1984 is licensed under Free for use under the Pixabay Content License
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 13:23

Социальная подушка надувается: выплаты вырастут благодаря МРОТ с 1 января

С нового года в России традиционно произойдёт значительное повышение ключевых социальных индикаторов — минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума. Этот ежегодный механизм призван гарантировать, что размеры многочисленных социальных пособий и выплат будут соответствовать текущим экономическим реалиям, обеспечивая тем самым необходимую государственную поддержку гражданам. О грядущем обновлении в системе социального обеспечения и о том, какие именно выплаты увеличатся, сообщает издание Life.ru, ссылаясь на разъяснения заместителя председателя Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Каплана Панеша.

МРОТ как нижний предел и база для пособий

Увеличение минимального размера оплаты труда является одним из наиболее ожидаемых событий в социальной политике, поскольку он напрямую касается доходов миллионов граждан. МРОТ не просто устанавливает нижний предел для оплаты труда на территории Российской Федерации, но и выступает основой для расчёта целого ряда обязательных социальных платежей. Повышение этого показателя гарантирует, что ни один работник, полностью выполнивший свою месячную норму, не получит сумму ниже установленной государством.

К минимальному размеру оплаты труда законодательно привязаны некоторые важные государственные пособия. Например, на основе этой суммы рассчитывается минимальное пособие по безработице, которое призвано обеспечить базовый уровень финансовой поддержки гражданам, временно не имеющим дохода. Рост МРОТ автоматически влечёт за собой увеличение и этих минимальных социальных гарантий.

Кроме того, величина МРОТ используется для определения размера выплат по временной нетрудоспособности, известного как больничный лист, для определённых категорий сотрудников. Как пояснил депутат Госдумы Каплан Панеш, это касается тех работников, чей общий трудовой стаж составляет менее шести месяцев. Также на основе МРОТ рассчитывается пособие для сотрудников, чей средний месячный заработок оказался ниже установленного минимума, что подчёркивает роль МРОТ как важной социальной подушки безопасности.

Конкретные цифры: новые значения минимумов

Масштаб индексации отражается в конкретных цифрах, которые вступят в силу с наступлением нового года. Новые значения минимальных социальных гарантий уже официально известны.

"С 1 января 2026 года МРОТ будет установлен в размере 27 093 рубля в месяц. Одновременно с этим вырастет и прожиточный минимум. Для трудоспособного населения он составит 20 644 рубля в месяц, для пенсионеров — 16 079 рублей, для детей — 18 371 рубль. Эти величины имеют большое значение, так как выступают основой для расчёта целого ряда социальных платежей", — отметил депутат.

Таким образом, официально утверждённые цифры дают гражданам чёткое представление о новом уровне социальных стандартов.

Что касается прожиточного минимума, то он служит ключевым ориентиром для определения нуждаемости в получении государственной социальной помощи, о чём рассказал парламентарий. От этой величины напрямую зависит размер ряда выплат, предназначенных для семей с низким доходом. Каплан Панеш уточнил, что к таким платежам относятся, например, пособия на детей в возрасте от трёх до семи лет, а также от трёх до восемнадцати лет для малообеспеченных семей. Ежегодная индексация двух ключевых показателей, МРОТ и прожиточного минимума, является гарантией того, что указанные социальные выплаты будут автоматически расти.

