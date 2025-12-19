Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Водка
Водка
© 500px.com by Юрий Самойлов is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Экономика
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 18:21

Нижнюю границу цен подняли сразу на три напитка: водка, бренди и коньяк дорожают с 2026 года

Минфин повысил минимальную цену водки до 409 руб с 2026

С 2026 года минимальные цены на крепкий алкоголь в России заметно вырастут — изменения затронут водку, бренди и коньяк. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ Минфина, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации. Документ устанавливает новые минимальные уровни розничных, оптовых и отпускных цен и фиксирует срок их действия.

Новые минимальные розничные цены

С 1 января 2026 года минимальная розничная цена водки увеличится до 409 рублей за 0,5 л — сейчас она составляет 349 рублей. Одновременно повышаются минимальные цены и для других категорий крепкого алкоголя. Для бренди минимальная розничная цена вырастет с 472 до 605 рублей за 0,5 л, для коньяка — с 651 до 755 рублей за 0,5 л.

Повышение оформлено отдельным приказом Минфина, который начинает действовать с начала 2026 года. В документе закреплены конкретные значения по каждому виду продукции, поэтому изменения носят обязательный характер для рынка. Новые минимальные уровни будут применяться при розничной продаже в установленном объёме — 0,5 л.

Отпускные и оптовые уровни для производителей и рынка

Приказом также определены минимальные цены на этапах производства и оптовых поставок. Минимальная отпускная цена на водку у производителей составит 337 рублей, а оптовая - 351 рубль за 0,5 л. Для бренди минимальная отпускная цена установлена на уровне 457 рублей, оптовая — 463 рубля за 0,5 л.

Для коньяка в документе указаны следующие значения: отпускная цена — 546 рублей, оптовая — 577 рублей за 0,5 л. Таким образом, приказ охватывает всю цепочку ценообразования: от производителя до оптового звена и розницы. Это означает, что изменения касаются не только конечной цены на полке, но и ориентиров для поставок.

Сроки вступления в силу и период действия

Приказ Минфина вступает в силу 1 января 2026 года. Установленные минимальные значения будут действовать до 31 декабря 2031 года. Таким образом, документ закрепляет долгосрочный горизонт регулирования, в рамках которого рынок должен будет ориентироваться на новые минимальные уровни.

Публикация приказа на официальном интернет-портале правовой информации делает параметры повышения формально утверждёнными. В результате с начала 2026 года минимальные цены на водку, бренди и коньяк изменятся одновременно и по заранее заданным значениям.

