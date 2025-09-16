Мозг под контролем ультразвука: как врачи избежали разрезов и наркоза

В Симферопольской клинической больнице №6 впервые провели уникальную нейрохирургическую операцию: объёмный межполушарный абсцесс головного мозга удалили чрескожно — через небольшой прокол — с применением тонкоигольной пункции под контролем ультразвуковой навигации.

Сложный диагноз и новое решение

Пациент поступил в тяжёлом состоянии с абсцедирующим менингоэнцефалитом и выраженной неврологической симптоматикой. После обследования на КТ и МРТ у него выявили абсцесс мозга. Врачи приняли решение об удалении новообразования малоинвазивным методом, без больших разрезов и серьёзного повреждения тканей.

Ход операции

Для точности использовалось компьютерное 3D-моделирование: специалисты построили трёхмерное изображение мозга, выбрали безопасное "акустическое окно" для прохождения ультразвука и траекторию пункционной иглы, исключающую риск повреждения крупных сосудов и нервов.

Через небольшой прокол врачи провели пункцию и под постоянным контролем УЗИ полностью удалили гнойное содержимое.

Результаты вмешательства

Операция прошла без общего наркоза и без кровопотери. Это стало возможным благодаря использованию высокоточной малоинвазивной технологии.

Вмешательство выполнили кандидаты медицинских наук, доценты — заведующий отделением нейрохирургии Константин Сёмкин и заместитель главного врача по медицинской части Александр Влахов.