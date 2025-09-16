Мозг под контролем ультразвука: как врачи избежали разрезов и наркоза
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru
Какие продукты нельзя хранить на дверце холодильника и почему молоко, яйца и даже сыр там быстрее портятся объяснили специалисты из Минсельхоза США.Читать полностью » вчера в 22:27
Эксперт назвала неожиданную часть тела, которая, наряду с руками, выдаёт возраст, и рассказала, как косметология помогает вернуть ей молодость.Читать полностью » 22.09.2025 в 22:12
Падения становятся смертельной угрозой для пожилых: более 41 тысячи жизней потеряны в 2023 году. Узнайте, как лекарства усиливают риск и что можно сделать.Читать полностью » вчера в 21:06
Бананы — это не только вкусный фрукт, но и натуральный ботокс для кожи. Узнайте, как простая маска может улучшить вашу кожу за 15 минут.Читать полностью » вчера в 20:02
Осень – идеальное время для обновления кожи. Узнайте, как гиалуроновая кислота помогает удерживать влагу, защищая кожный барьер от внешних факторов.Читать полностью » вчера в 19:58
Осенью важен правильный уход за кожей: узнайте о лучших способах восстановления, увлажнения и защиты, чтобы подготовить её к зиме.Читать полностью » вчера в 18:55
Новое исследование показывает, что взрослые восстанавливаются после нагрузок не хуже, чем молодежь. Откройте мир фитнеса и здоровья после 30 лет.Читать полностью » вчера в 18:05
Узнайте, какие растения помогают облегчить дыхание при рините и как ухаживать за домом, чтобы снизить контакт с аллергенами.Читать полностью »