Что взять с собой в путешествие? 5 вещей, которые всегда пригодятся и не займут много места

Представьте: вы стоите на поляне, как Белоснежка, поёте и машете руками в танце, а вот навстречу вам бегут барсуки с чемоданами, птички с носочками — всё готово для вашего идеального путешествия. Но так как в реальной жизни такого не происходит, придётся собираться самим. И это не так сложно, как кажется.

Основные проблемы при сборах

С одной стороны, хочется взять с собой всё, что может понадобиться, чтобы ни одна ситуация не застала врасплох. С другой — совершенно не хочется тащить за собой лишний багаж, а потом носиться с ним по всем аэропортам.

И тут появляется вечный вопрос: что взять? Как угадать с погодой и не попасться на уловки, когда всё дороже, чем кажется? Вот несколько секретов, которые помогут вам собрать всё необходимое, но не перегрузить чемодан.

Планируем: как не брать лишнего

Наша задача — выбрать мало вещей, но получить при этом максимум сочетаний и комплектов. Как это сделать? Очень просто.

Достаем из шкафа любимые вещи. Из того, что вы носите чаще всего. Это будут базовые элементы, которые легко комбинировать друг с другом. Низ — дело важное. Начните с удобных и любимых штанов, шорт или джинсов. Трёх штук хватит даже для недельной поездки. Верх — подбираем по комплектам. К этим низам мы подбираем по две футболки, рубашки или топа, которые отлично сочетаются между собой. Всё это в сумме даёт вам 6 вещей и 6 комплектов, которых вполне хватит на неделю. Утепление. Если путешествие в более холодные края или просто не уверенны в местных условиях, добавьте два предмета для утепления. Это может быть кардиган, свитер, лёгкий пуховик или бомбер. Обувь. Два комплекта обуви — это минимум. Одни удобные для прогулок, а вторые — для более формальных выходов или вечера.

Всё остальное — по желанию. Точно не забудьте носки и нижнее бельё (как бы очевидно это ни звучало).

Советы по оптимизации места в багаже

В путешествиях всегда можно сэкономить место, если учитывать несколько хитростей.

Не переживайте, что не везде будет всё, как дома. В других странах тоже есть магазины. Если вдруг вам не хватит пятой футболки, не беда — купите её на месте, в каком-нибудь Primark или другом недорогом магазине, а после поездки просто выбросите или подарите. Толстый свитер? Поменяйте на лёгкий. Замените его кашемировым джемпером или ультралёгким пуховиком. Они почти не весят и могут сложиться в компактный рулон. Прекрасный выбор — такие модели часто продаются в магазинах типа Decathlon. Не забывайте про платок. Вроде маленькая деталь, но он может заменить целое количество вещей:

Если солнце пекёт — платок защитит голову.

Когда замёрзли в самолёте — он заменит плед.

Для пикника в парке, закрыть мокрые лавочки, или сделать импровизированную шаль для прогулки.

В некоторых странах с строгими традициями — он может стать дополнительным слоем одежды.

Платок — лёгкий, компактный и незаменимый аксессуар.

Проще с вещами: старые или ненужные отправляем в отставку

Для коротких поездок не жалейте старую одежду. Взяли, носите, а перед отъездом спокойно выкиньте или оставьте в местной комиссионке. Так вы и место в багаже освободите, и домой вернётесь с лёгкостью.

Чемодан или рюкзак — что выбрать?

Теперь самый важный вопрос — чем упаковать свои вещи. И тут всё зависит от ваших целей и предпочтений.

Чемодан: "Мощно, но тяжело"

Плюсы:

Вместительность . Можно запаковать почти всё, что вам нужно.

. Можно запаковать почти всё, что вам нужно. Организация. Внутри можно аккуратно разложить вещи по полочкам и карманам.

Идеально подходит, если планируете закупаться в путешествии.

Минусы:

Стоимость багажа в некоторых авиакомпаниях может быть дополнительной статьёй расходов.

в некоторых авиакомпаниях может быть дополнительной статьёй расходов. Сложности при перевозке — чемодан тяжёлый, неудобный для подъёма по лестнице, да и по бордюрам с ним не пройти.

Риск потери багажа, особенно в больших аэропортах.

Рюкзак: "Лёгкость и компактность"

Плюсы:

Мобильность . Легко носить, засовывать под сиденьем, укладывать на полке.

. Легко носить, засовывать под сиденьем, укладывать на полке. Хорошо для путешествий с ручной кладью или дешёвыми авиабилетами.

Меньше проблем с потерей багажа.

Минусы:

Маленькая вместимость . Рюкзак всегда ограничивает количество вещей.

. Рюкзак всегда ограничивает количество вещей. Хаос внутри. Иногда сложно найти нужную вещь в рюкзаке.

Как собрать вещи в рюкзаке:

Начните с самых крупных предметов: обуви, куртки. Все мелочи укладывайте в пакеты или компрессионные мешки. Это сэкономит место. Подушки и плотные вещи — вниз. Оставьте на верхушке то, что вам нужно будет быстро достать (например, документы, лекарства).

Что взять на короткие поездки:

Кофта на вечер - в некоторых странах может быть прохладно.

- в некоторых странах может быть прохладно. Минимум аксессуаров : часы, очки, небольшой платок.

: часы, очки, небольшой платок. Простые удобные туфли или кроссовки для городских прогулок.

Резюме

Минимализм - это не про отказ от всего, а про правильный выбор и комбинирование вещей. Планируйте: зная свой маршрут, вы заранее поймёте, что вам точно нужно, а что — можно оставить дома. Будьте гибкими: не боитесь покупать нужные вещи на месте. Чем меньше — тем легче.

FAQ

Можно ли обойтись без чемодана?

Да, если ваша поездка короткая, и вы готовы к минималистичному подходу.

Как экономить место в рюкзаке?

Используйте компрессионные мешки для одежды, а мелкие вещи складывайте в пакеты.

Стоит ли брать много обуви?

Лучше всего две пары: удобные для прогулок и формальные для выходов.