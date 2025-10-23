Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 9:30

Что взять с собой в путешествие? 5 вещей, которые всегда пригодятся и не займут много места

Названы лучшие советы по упаковке багажа и выбору одежды для поездки

Представьте: вы стоите на поляне, как Белоснежка, поёте и машете руками в танце, а вот навстречу вам бегут барсуки с чемоданами, птички с носочками — всё готово для вашего идеального путешествия. Но так как в реальной жизни такого не происходит, придётся собираться самим. И это не так сложно, как кажется.

Основные проблемы при сборах

С одной стороны, хочется взять с собой всё, что может понадобиться, чтобы ни одна ситуация не застала врасплох. С другой — совершенно не хочется тащить за собой лишний багаж, а потом носиться с ним по всем аэропортам.

И тут появляется вечный вопрос: что взять? Как угадать с погодой и не попасться на уловки, когда всё дороже, чем кажется? Вот несколько секретов, которые помогут вам собрать всё необходимое, но не перегрузить чемодан.

Планируем: как не брать лишнего

Наша задача — выбрать мало вещей, но получить при этом максимум сочетаний и комплектов. Как это сделать? Очень просто.

  1. Достаем из шкафа любимые вещи. Из того, что вы носите чаще всего. Это будут базовые элементы, которые легко комбинировать друг с другом.
  2. Низ — дело важное. Начните с удобных и любимых штанов, шорт или джинсов. Трёх штук хватит даже для недельной поездки.
  3. Верх — подбираем по комплектам. К этим низам мы подбираем по две футболки, рубашки или топа, которые отлично сочетаются между собой. Всё это в сумме даёт вам 6 вещей и 6 комплектов, которых вполне хватит на неделю.
  4. Утепление. Если путешествие в более холодные края или просто не уверенны в местных условиях, добавьте два предмета для утепления. Это может быть кардиган, свитер, лёгкий пуховик или бомбер.
  5. Обувь. Два комплекта обуви — это минимум. Одни удобные для прогулок, а вторые — для более формальных выходов или вечера.

Всё остальное — по желанию. Точно не забудьте носки и нижнее бельё (как бы очевидно это ни звучало).

Советы по оптимизации места в багаже

В путешествиях всегда можно сэкономить место, если учитывать несколько хитростей.

  1. Не переживайте, что не везде будет всё, как дома. В других странах тоже есть магазины. Если вдруг вам не хватит пятой футболки, не беда — купите её на месте, в каком-нибудь Primark или другом недорогом магазине, а после поездки просто выбросите или подарите.

  2. Толстый свитер? Поменяйте на лёгкий. Замените его кашемировым джемпером или ультралёгким пуховиком. Они почти не весят и могут сложиться в компактный рулон. Прекрасный выбор — такие модели часто продаются в магазинах типа Decathlon.

  3. Не забывайте про платок. Вроде маленькая деталь, но он может заменить целое количество вещей:

  • Если солнце пекёт — платок защитит голову.
  • Когда замёрзли в самолёте — он заменит плед.
  • Для пикника в парке, закрыть мокрые лавочки, или сделать импровизированную шаль для прогулки.
  • В некоторых странах с строгими традициями — он может стать дополнительным слоем одежды.

Платок — лёгкий, компактный и незаменимый аксессуар.

Проще с вещами: старые или ненужные отправляем в отставку

Для коротких поездок не жалейте старую одежду. Взяли, носите, а перед отъездом спокойно выкиньте или оставьте в местной комиссионке. Так вы и место в багаже освободите, и домой вернётесь с лёгкостью.

Чемодан или рюкзак — что выбрать?

Теперь самый важный вопрос — чем упаковать свои вещи. И тут всё зависит от ваших целей и предпочтений.

Чемодан: "Мощно, но тяжело"

Плюсы:

  • Вместительность. Можно запаковать почти всё, что вам нужно.
  • Организация. Внутри можно аккуратно разложить вещи по полочкам и карманам.
  • Идеально подходит, если планируете закупаться в путешествии.

Минусы:

  • Стоимость багажа в некоторых авиакомпаниях может быть дополнительной статьёй расходов.
  • Сложности при перевозке — чемодан тяжёлый, неудобный для подъёма по лестнице, да и по бордюрам с ним не пройти.
  • Риск потери багажа, особенно в больших аэропортах.

Рюкзак: "Лёгкость и компактность"

Плюсы:

  • Мобильность. Легко носить, засовывать под сиденьем, укладывать на полке.
  • Хорошо для путешествий с ручной кладью или дешёвыми авиабилетами.
  • Меньше проблем с потерей багажа.

Минусы:

  • Маленькая вместимость. Рюкзак всегда ограничивает количество вещей.
  • Хаос внутри. Иногда сложно найти нужную вещь в рюкзаке.

Как собрать вещи в рюкзаке:

  1. Начните с самых крупных предметов: обуви, куртки.
  2. Все мелочи укладывайте в пакеты или компрессионные мешки. Это сэкономит место.
  3. Подушки и плотные вещи — вниз.
  4. Оставьте на верхушке то, что вам нужно будет быстро достать (например, документы, лекарства).

Что взять на короткие поездки:

  • Кофта на вечер - в некоторых странах может быть прохладно.
  • Минимум аксессуаров: часы, очки, небольшой платок.
  • Простые удобные туфли или кроссовки для городских прогулок.

Резюме

  1. Минимализм - это не про отказ от всего, а про правильный выбор и комбинирование вещей.
  2. Планируйте: зная свой маршрут, вы заранее поймёте, что вам точно нужно, а что — можно оставить дома.
  3. Будьте гибкими: не боитесь покупать нужные вещи на месте. Чем меньше — тем легче.

FAQ

Можно ли обойтись без чемодана?
Да, если ваша поездка короткая, и вы готовы к минималистичному подходу.

Как экономить место в рюкзаке?
Используйте компрессионные мешки для одежды, а мелкие вещи складывайте в пакеты.

Стоит ли брать много обуви?
Лучше всего две пары: удобные для прогулок и формальные для выходов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Le Figaro: в Париже открыли доступ к историческому кварталу Сите-Флёри сегодня в 1:25
За фасадами и витринами — другие миры: три квартала, где Париж дышит прошлым

В сердце шумного Парижа спрятаны миры, где царят тишина, зелень и история. Эти места знают только избранные — и каждый из них хранит свой секрет.

Читать полностью » Conde Nast Traveller включил Мадрид в пятёрку главных гастрономических городов мира сегодня в 0:15
Мир на вкус: пять городов, где еда превращается в искусство

От уличных рынков Таиланда до ресторанов Токио — узнаем, какие города мира признаны самыми вкусными по версии Condé Nast Traveller и почему туда стоит поехать.

Читать полностью » В России запустили страхование задержек и отмен чартерных перелётов для путешественников вчера в 23:24
Задержался рейс? Теперь это не проблема — туристам впервые начнут платить за сбои в полётах

Теперь задержка чартерного рейса или потеря стыковки не испортят отпуск: туристы впервые смогут получить компенсацию за такие случаи.

Читать полностью » Во Вьетнаме участились жалобы туристов на укусы песчаных мошек на курортах вчера в 22:17
Таинственные укусы во Вьетнаме: туристы чешутся, а врачи пожимают плечами

Туристы жалуются на загадочные укусы после отдыха на пляжах Вьетнама, но эксперты уверяют: это обычные мошки, а не экзотическая болезнь.

Читать полностью » Гендиректор Аэрофлота Сергей Александровский призвал к трёхлетнему запрету на полёты для нарушителей вчера в 21:13
Билеты под запретом: в России хотят создать единый чёрный список пассажиров

"Аэрофлот" предложил создать единый "чёрный список" авиадебоширов и ужесточить наказание за хулиганство на борту. Что изменится для пассажиров?

Читать полностью » Испанские консульства сократили срок действия виз для россиян до дат поездки вчера в 20:05
Испанская виза усохла до недели: туристы шокированы новыми правилами

Испания ужесточила визовую практику для россиян: теперь вместо полугодовых шенгенов туристы чаще получают однократные визы строго под даты поездки.

Читать полностью » Руководитель Pegas заявила, что сотрудничество с маркетплейсами может укрепить туристический бизнес вчера в 19:01
Маркетплейсы вторгаются в туризм: кто выживет, когда туры начнут продавать, как кроссовки

Смогут ли туроператоры найти баланс между маркетплейсами и агентствами, не разрушив привычную модель продаж? Разбираем реальные сценарии и последствия.

Читать полностью » Чистота без урн, сервис без чаевых — как Япония держится на невидимых правилах вчера в 18:08
Японская культура требует пунктуальности, тишины и соблюдения чистоты

Откройте для себя основные правила поведения в Японии. Узнайте, как проявить уважение к местным традициям и избежать неловких ситуаций.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Эксперты составили идеальный чек-лист для путешествий с детьми
Спорт и фитнес
Врач восстановительной медицины Павел Очеретин показал упражнения для снятия боли в шее
Красота и здоровье
Эндокринолог Екатерина Янг объяснила, кому нельзя есть колбасы и сосиски
Наука
Природно-музыкальная терапия снижает тревожность и укрепляет эмоциональное благополучие — Мишель Хэнд
Садоводство
Паутинный клещ высасывает соки, вызывая пожелтение и засыхание листьев у растений
Технологии
Учёные из UMass Amherst создали искусственный нейрон, способный общаться с клетками мозга
Садоводство
Обрезку осенью переносят на весну, чтобы сохранить цветочные почки — Анастасия Коврижных
Дом
Мастера поделились советами по очищению чайника от накипи без химии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet