Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
кухня со столом и двумя табуретами
кухня со столом и двумя табуретами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 14:18

Сканди, лофт и даже рустик: секрет универсальности вернувшегося в моду табурета

Почему простые табуреты вернулись в моду с ростом популярности минимализма

Когда минимализм стал трендом в интерьерах, табуреты вернулись вместе с ним. Простая и компактная мебель снова оказалась в центре внимания, потому что идеально соответствует духу времени.

Экономия места

Табурет занимает в два раза меньше пространства, чем стул. Его легко задвинуть под стол или вовсе убрать в угол. В маленьких кухнях или студиях это решает проблему тесноты.

Универсальность в стилях

Современные табуреты перестали быть только "дачной" мебелью. Они отлично вписываются в:

  • минимализм — лаконичные линии, без лишних деталей;
  • лофт — металлические ножки и грубые формы;
  • рустик — деревянные табуреты с натуральной фактурой.

В результате табурет стал универсальным элементом для разных интерьеров.

Функциональность

Табурет можно использовать не только как сиденье. Он заменяет прикроватный столик, подставку для цветов, небольшую полку. В интерьерах с акцентом на многофункциональность это особенно ценно.

Эстетика простоты

В отличие от массивных стульев, табурет выглядит лёгким. Он не перегружает пространство и визуально делает комнату просторнее. Именно этим он и отвечает духу минимализма.

Личный вывод

Когда я заменил часть стульев на табуреты, кухня и гостиная стали заметно свободнее. Простая форма оказалась не только практичной, но и стильной. Табурет перестал быть "временной" мебелью — он снова стал частью трендового интерьера.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Настольная техника для кухни: что реально экономит место и время в быту сегодня в 6:02

Настольная техника, без которой я больше не представляю готовку

Настольная техника для кухни: личный опыт, какие приборы реально удобны в повседневной жизни, а какие остаются невостребованными.

Читать полностью » Как посудомоечная машина экономит до 12 часов в месяц семье из трёх человек сегодня в 5:58

25 минут в день вернулись обратно: как посудомойка изменила мой быт

Личный опыт: как посудомоечная машина семье из трёх человек вернула до 12 часов в месяц и почему без неё уже трудно представить кухню.

Читать полностью » Житель Южного Чертанова добился замены неисправных батарей через Мосжилинспекцию сегодня в 4:07

Три хомута не спасли: как изношенные радиаторы всё же заменили

После жалобы жителя Южного Чертанова Мосжилинспекция обязала управляющую компанию заменить протекающие радиаторы и участки труб. Коммунальщики устранили повреждения перед началом отопительного сезона.

Читать полностью » Народные приметы и рациональные причины избавиться от треснутой посуды и сломанных часов сегодня в 3:05

Вещи, которые приносят беду в доме: от треснутой чашки до павлиньего пера

Сломанные часы, треснутая посуда, павлиньи перья и даже старые банки — по народным приметам всё это может «приглашать» в дом проблемы. Что это за предметы и почему некоторые из них действительно лучше убрать?

Читать полностью » Идеи для дома: ящик, корзина и кружка вместо цветочного горшка сегодня в 2:01

Когда старые вещи становятся стильнее новых: необычные идеи для кашпо

Старый ящик, кружка или корзина легко превращаются в стильные цветочные кашпо. Мы собрали пять простых идей, которые придадут интерьеру индивидуальность и сделают привычные вещи по-настоящему уникальными.

Читать полностью » Дизайнер Мария Боровская рассказала, на чём можно сэкономить при ремонте сегодня в 1:18

Ремонт без разорения: как сэкономить и не потерять в качестве

Дизайнер объяснила, как сэкономить на ремонте, не потеряв в качестве. Ламинат вместо паркета, готовые модули вместо индивидуального проекта — и при этом электрическую проводку и сантехнику лучше не удешевлять.

Читать полностью » Старый шкаф можно превратить в домик для питомца, мини-бар или садовую арку сегодня в 0:15

Старый шкаф не на свалку: пять идей, которые превратят его в шедевр

Старый шкаф вовсе не бесполезен — из него можно сделать домик для питомца, мини-бар, детскую кухню или даже садовую арку. Вот пять простых и вдохновляющих идей для переделки своими руками.

Читать полностью » Монета заменяет бытовую химию и помогает продлить срок службы духовки вчера в 23:28

Вчера духовка дымила и пахла гарью, а сегодня сияет без единого следа грязи: хитрость от жира и нагара

Узнайте, как обычная монета поможет эффективно и безопасно очистить духовку от пригоревшего жира без использования дорогой химии.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Дерматолог Галлямова объяснила, когда выпадение волос указывает на сбои в организме
Питомцы

Какие породы собак не умеют плавать: объясняют ветеринары
Авто и мото

Траты россиян на автомойки выросли на 35% за год
Садоводство

Барбарис, кизильник и дёрен создают глухие зелёные стены на Сахалине
Еда

Как приготовить куриные грудки с хрустящей корочкой: пошаговая инструкция
Садоводство

3 обязательных этапа подготовки теплицы к зиме для защиты будущего урожая
Наука и технологии

Галактика Космическая подкова скрывала черную дыру рекордной массы – что известно науке
Наука и технологии

Сенсационное открытие: ученые создали твердый гидрид золота
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru