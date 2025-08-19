Сканди, лофт и даже рустик: секрет универсальности вернувшегося в моду табурета

Когда минимализм стал трендом в интерьерах, табуреты вернулись вместе с ним. Простая и компактная мебель снова оказалась в центре внимания, потому что идеально соответствует духу времени.

Экономия места

Табурет занимает в два раза меньше пространства, чем стул. Его легко задвинуть под стол или вовсе убрать в угол. В маленьких кухнях или студиях это решает проблему тесноты.

Универсальность в стилях

Современные табуреты перестали быть только "дачной" мебелью. Они отлично вписываются в:

минимализм — лаконичные линии, без лишних деталей;

лофт — металлические ножки и грубые формы;

рустик — деревянные табуреты с натуральной фактурой.

В результате табурет стал универсальным элементом для разных интерьеров.

Функциональность

Табурет можно использовать не только как сиденье. Он заменяет прикроватный столик, подставку для цветов, небольшую полку. В интерьерах с акцентом на многофункциональность это особенно ценно.

Эстетика простоты

В отличие от массивных стульев, табурет выглядит лёгким. Он не перегружает пространство и визуально делает комнату просторнее. Именно этим он и отвечает духу минимализма.

Личный вывод

Когда я заменил часть стульев на табуреты, кухня и гостиная стали заметно свободнее. Простая форма оказалась не только практичной, но и стильной. Табурет перестал быть "временной" мебелью — он снова стал частью трендового интерьера.