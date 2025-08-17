Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Уютный минимализм
Уютный минимализм
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Александр Александров Опубликована сегодня в 6:29

Меньше техники - больше жизни: мой путь к уютной гостиной

Минимализм в гостиной: личный опыт отказа от лишней техники

Моя гостиная постепенно превратилась в склад электроники: телевизор, приставка, колонки, зарядные станции. Всё это занимало полки, тянуло кабели по полу и визуально "захламляло" комнату.

Решение навести порядок

Я решил оставить только то, чем пользуюсь каждый день. Вместо телевизора — проектор, вместо громоздкой акустики — компактная Bluetooth-колонка, а зарядки переехали в отдельный уголок.

Что изменилось

  • Больше пространства — комната стала светлее и свободнее.
  • Меньше визуального шума — ничего не отвлекает взгляд.
  • Проще уборка — меньше техники, меньше пыли и кабелей.

Что оказалось сложным

Иногда не хватало "фона" от телевизора или быстрого доступа к играм на приставке. Но постепенно я привык, что гостиная — это место для отдыха, а не для постоянного просмотра экрана.

Главный вывод

Минимализм в гостиной — это не про пустые стены, а про осознанный выбор вещей. Когда техника занимает своё место и не забирает внимание, в комнате появляется лёгкость и уют.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лимонная кислота очищает унитаз от известкового налёта лучше уксуса и соды вчера в 22:23

Водный камень разрушает сантехнику быстрее, чем кажется: как остановить проблему

Устали от отложений в унитазе? Лимонная кислота поможет быстро и эффективно избавиться от налета.

Читать полностью » Эксперты предупредили: кипяток разрушает ПВХ-трубы и вызывает утечки вчера в 21:44

Кипяток — друг чистоты, но враг труб: к чему приводит невинное действие

Слив кипятка в раковину может быть опасным для сантехники. Узнайте, как высокие температуры влияют на трубы и что делать вместо этого.

Читать полностью » Лаванда сбивает пауков с маршрута и мешает им искать убежище вчера в 20:21

Пауки терпеть не могут эти три запаха — ваш дом станет для них запретной зоной

Устали от пауков в доме? Мы раскроем три магических аромата, которые заставят их избегать вашего жилья как огня.

Читать полностью » Какие стиральные порошки не подходят для детей — выводы Росконтроля и Роспотребнадзора вчера в 18:57

Dosia и Persil — редкие исключения: кто прошёл тест на безопасность и качество

Как "детский" порошок может вызвать аллергию, зачем его тестируют на сперматозоидах и почему Dosia оказалась безопаснее Ariel? Читайте результаты независимой экспертизы.

Читать полностью » Какие предметы в доме опаснее уличной пыли — список от гигиенистов вчера в 18:42

Чем чище кажется дом, тем опаснее его детали: грязь любит порядок

От зубной щётки до кошелька — где в квартире живёт инфекция, которую вы не видите? Разбираем опасные мелочи, которые легко исправить, если знать, куда смотреть.

Читать полностью » Какие вещества в бытовой химии могут вызвать аллергию и онкологию — данные ГОСТ вчера в 17:32

Чистота без вреда: чем заменить токсичные спреи и жидкости

Освежители, порошки и спреи могут быть опаснее, чем кажется. Некоторые из них вызывают аллергию, проблемы с дыханием и даже рак. Как выбрать безопасные — читайте здесь.

Читать полностью » На чём можно и нельзя экономить при заказе пластиковых окон — инструкция для покупателей вчера в 16:25

Окна по уму: на чём можно экономить, а на чём категорически нельзя

Установка окон может быть выгодной — если выбрать правильное время, разумно подойти к комплектации и не попасться на маркетинговые трюки. Вот как это сделать.

Читать полностью » Как избавиться от клопов, тараканов и мышей в доме — рекомендации вчера в 15:18

Живут рядом, едят с вами и не платят за аренду: как избавиться от незваных сожителей

Тараканы в шкафу, мыши на кухне, клопы в кровати... Откуда берутся паразиты и как с ними справиться, прежде чем они захватят дом? Подробная инструкция.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Значение поз йоги в ведической традиции раскрыли учёные Гималайского института
Садоводство

9 растений-компаньонов, которые укрепят ваш осенний урожай

Бойцы "Днепра" ликвидировали группу французских наемников в Херсонской области
ДФО

350 млрд рублей риска: как новый закон о такси повлияет на российский автопром с 2026 года
Еда

Курица с баклажанами в духовке: простое блюдо за 40 минут
ЮФО

Севастополь усиливает контроль за мигрантами, там начались масштабные рейды
Культура и шоу-бизнес

Квентин Тарантино объяснил, почему не стал снимать фильм "Кинокритик"
УрФО

Кинотеатр «Салют» в Екатеринбурге стал молодежным креативным кластером
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru