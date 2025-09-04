Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:36

Минимализм в маникюре сметает всё на своём пути: почему женщины массово отказываются от яркости

Минимализм в нейл-арте назван главным трендом маникюра 2025 года

Минимализм в нейл-арте сегодня уверенно закрепился среди главных трендов. Для многих он стал не просто модой, а способом выразить вкус, подчеркнуть аккуратность и добавить образу стильный штрих без излишней яркости.

Эстетика сдержанности

Главный принцип минималистичных дизайнов — деликатность. Это тонкие линии, небольшие акценты, лаконичные формы и аккуратные детали. Популярны базовые оттенки: нюд, белый, чёрный и пастельные тона. Но при желании можно добавить едва заметный цветовой акцент — например, мягкий жёлто-масляный, который смотрится свежо и современно. Такой маникюр подходит и для офиса, и для торжественных мероприятий, а уход за ним требует меньше усилий.

Перламутровые и каменные акценты

Чтобы сохранить минимализм, мастера часто используют маленькие декоративные элементы. Миниатюрные камушки или жемчужины, расположенные в центре или у основания ногтя, создают эффект утончённости. Здесь важно соблюдать баланс — одна или две детали смотрятся гармонично, а избыток декора нарушит общую концепцию.

Французский маникюр с характером

Френч остаётся классикой, но теперь в тренде более выразительный вариант — "deep french". Линия улыбки смещается глубже и становится контрастнее. Такой дизайн был популярен в 90-е, и сегодня его снова выбирают знаменитости, включая Кайли Дженнер. Получается смелое сочетание ретро и современности.

Нежные пастельные оттенки

Для тех, кто не готов отказаться от цвета, идеально подойдут пастельные покрытия. Голубой, лавандовый, персиковый или мятный оттенок в мягкой, приглушённой версии выглядит свежо, но при этом не перегружает образ.

Животный принт в мини-версии

Даже броские мотивы могут быть лаконичными. Леопардовые или зебровые узоры можно выполнять в приглушённых цветах — например, чёрный на коричневом. Такой принт используется точечно: на одном-двух ногтях или в виде небольшого акцента.

Металлический блеск

Особую популярность набрал хром-пудра. Она создаёт зеркальный эффект, добавляя ногтям лёгкий металлический блеск. Такой вариант особенно хорошо смотрится на коротких или натуральных ногтях, подчёркивая аккуратность.

Мраморные разводы

Техника "мрамор" остаётся одной из самых эффектных. Суть в том, что в воду капают несколько оттенков лака, образуя неповторимый рисунок, который затем переносят на ноготь. Каждый узор уникален, а конечный результат напоминает срез натурального камня.

Минимализм в 3D

Современные мастера активно используют прозрачные гели, создавая объёмные детали — капли, сердечки или абстрактные линии. Несмотря на сложность исполнения, такие дизайны сохраняют лаконичность и не перегружают маникюр.

Маникюр с "лункой"

Техника с выделением лунулы появилась ещё в первой половине XX века, но сегодня переживает новый виток популярности. Минималистичная "полумесяц" у основания ногтя выглядит изящно и подчёркивает естественную форму пластины.

Почему минимализм удобен

Помимо внешней привлекательности, такой маникюр практичен. Минимум слоёв и деталей делает его более стойким: даже при естественном износе он остаётся аккуратным дольше. Универсальность и долговечность делают минималистичный стиль фаворитом у женщин, которые ценят красоту без лишней вычурности.

