Крошечный пёс весом 3 кг удивил характером — такого от миниатюрных пород не ждут

Его размер может ввести в заблуждение, но характер пинчера 1-го типа не оставляет сомнений — это одна из самых отважных и энергичных собак среди миниатюрных пород. Щенок или взрослый, он навсегда остаётся крошкой весом всего около 3 кг, но с огромным темпераментом.

История породы

Появился пинчер 1 в Германии более двухсот лет назад. Учёные считают, что его предками были такса и английская борзая. Изначально маленький, но ловкий пёсик помогал охотникам в борьбе с крысами: благодаря компактным размерам он легко проникал в норы и стал незаменимым помощником.

Со временем порода распространилась по Европе, а в начале XX века оказалась и в США. Американский клуб собаководства признал пинчера в 1925 году, а сегодня он входит в число любимых собак в Бразилии и во всём мире.

Особенности внешности

Рост: 20-25 см

Вес: около 3 кг

Шерсть: короткая, гладкая, шелковистая

Цвета: чёрный, коричневый, рыжий

Продолжительность жизни: 12-16 лет

Главные "визитные карточки" пинчера — треугольная мордочка, острые уши и круглые глаза. Несмотря на маленькие размеры, у него всегда уверенный и гордый вид.

Размеры и разновидности

Существует несколько категорий пинчеров:

Пинчер 0 — самый миниатюрный (около 15 см, 2,5 кг);

Пинчер 1 — чуть крупнее (20-25 см, 3 кг);

Пинчер 2 и миниатюрный пинчер (пинчер 3) — различаются по росту и весу.

Разница между ними — исключительно в размере, характер же у всех остаётся одинаково ярким.

Характер и поведение

Пинчер 1 — собака с мощной личностью. Он энергичен, смел и любит быть в центре внимания. Несмотря на компактность, это настоящий защитник: он громко лает при малейшей угрозе и старается контролировать пространство.

Вместе с тем это ласковый, игривый и очень преданный питомец. Он любит быть рядом с хозяином и требует внимания.

Щенки пинчера

Определить разновидность щенка бывает непросто: в раннем возрасте они все примерно одного размера. Поэтому будущим владельцам лучше обращаться в проверенные питомники и консультироваться с ветеринарами.

Щенки пинчера 1 настолько малы, что требуют особой осторожности. Их не рекомендуется забирать от матери раньше двух месяцев. Важно подготовить всё необходимое: корм, миски, игрушки, лежанку и коврики для гигиены.

Уход и содержание

минимальный уход, достаточно раз в неделю расчесывать и раз в 2 недели купать. Когти и зубы : регулярная стрижка когтей и чистка зубов для профилактики болезней.

: регулярная стрижка когтей и чистка зубов для профилактики болезней. Чувствительность к холоду : из-за короткой шерсти пинчер легко мёрзнет. Ему нужны тёплая одежда и уютное место для сна.

: из-за короткой шерсти пинчер легко мёрзнет. Ему нужны тёплая одежда и уютное место для сна. Физическая активность : ежедневные прогулки обязательны, но без перегрузки — у пинчеров бывает склонность к проблемам с коленными суставами.

: ежедневные прогулки обязательны, но без перегрузки — у пинчеров бывает склонность к проблемам с коленными суставами. Питание: корм должен быть подобран по возрасту и весу, чтобы избежать ожирения.

Любопытные факты