Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пинчер
Пинчер
© flickr.com by LEONARDO DASILVA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Питомцы
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:26

Крошечный пёс весом 3 кг удивил характером — такого от миниатюрных пород не ждут

Миниатюрный пинчер 1-го типа: описание породы, происхождение и правила ухода

Его размер может ввести в заблуждение, но характер пинчера 1-го типа не оставляет сомнений — это одна из самых отважных и энергичных собак среди миниатюрных пород. Щенок или взрослый, он навсегда остаётся крошкой весом всего около 3 кг, но с огромным темпераментом.

История породы

Появился пинчер 1 в Германии более двухсот лет назад. Учёные считают, что его предками были такса и английская борзая. Изначально маленький, но ловкий пёсик помогал охотникам в борьбе с крысами: благодаря компактным размерам он легко проникал в норы и стал незаменимым помощником.

Со временем порода распространилась по Европе, а в начале XX века оказалась и в США. Американский клуб собаководства признал пинчера в 1925 году, а сегодня он входит в число любимых собак в Бразилии и во всём мире.

Особенности внешности

  • Рост: 20-25 см
  • Вес: около 3 кг
  • Шерсть: короткая, гладкая, шелковистая
  • Цвета: чёрный, коричневый, рыжий
  • Продолжительность жизни: 12-16 лет

Главные "визитные карточки" пинчера — треугольная мордочка, острые уши и круглые глаза. Несмотря на маленькие размеры, у него всегда уверенный и гордый вид.

Размеры и разновидности

Существует несколько категорий пинчеров:

  • Пинчер 0 — самый миниатюрный (около 15 см, 2,5 кг);
  • Пинчер 1 — чуть крупнее (20-25 см, 3 кг);
  • Пинчер 2 и миниатюрный пинчер (пинчер 3) — различаются по росту и весу.

Разница между ними — исключительно в размере, характер же у всех остаётся одинаково ярким.

Характер и поведение

Пинчер 1 — собака с мощной личностью. Он энергичен, смел и любит быть в центре внимания. Несмотря на компактность, это настоящий защитник: он громко лает при малейшей угрозе и старается контролировать пространство.

Вместе с тем это ласковый, игривый и очень преданный питомец. Он любит быть рядом с хозяином и требует внимания.

Щенки пинчера

Определить разновидность щенка бывает непросто: в раннем возрасте они все примерно одного размера. Поэтому будущим владельцам лучше обращаться в проверенные питомники и консультироваться с ветеринарами.

Щенки пинчера 1 настолько малы, что требуют особой осторожности. Их не рекомендуется забирать от матери раньше двух месяцев. Важно подготовить всё необходимое: корм, миски, игрушки, лежанку и коврики для гигиены.

Уход и содержание

  • Шерсть: минимальный уход, достаточно раз в неделю расчесывать и раз в 2 недели купать.
  • Когти и зубы: регулярная стрижка когтей и чистка зубов для профилактики болезней.
  • Чувствительность к холоду: из-за короткой шерсти пинчер легко мёрзнет. Ему нужны тёплая одежда и уютное место для сна.
  • Физическая активность: ежедневные прогулки обязательны, но без перегрузки — у пинчеров бывает склонность к проблемам с коленными суставами.
  • Питание: корм должен быть подобран по возрасту и весу, чтобы избежать ожирения.

Любопытные факты

  • По-немецки пинчера называют "цвергпинчер" — "кусачий карлик".
  • Средняя продолжительность жизни — около 15 лет.
  • Эти собаки часто дрожат не только от холода, но и от страха или возбуждения.
  • Вопреки популярному мифу, пинчер появился раньше добермана.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дыня может быть безопасным лакомством для собак при умеренном употреблении вчера в 19:07

Дыня в миске: безопасный фрукт или скрытая угроза для собаки

Можно ли собакам дыню? Да, но с осторожностью. Узнайте, как правильно давать этот фрукт, в каких случаях он полезен, а когда может навредить.

Читать полностью » Владельцы чаще всего травят кошек, угощая их продуктами со своего стола вчера в 18:13

Кошка выпрашивает еду? Вот что ей категорически нельзя давать

Летом соблазн угостить кошку "человеческой" едой особенно велик. Но мороженое, виноград, лук и кости смертельно опасны для питомцев.

Читать полностью » Жара ускоряет порчу сухого корма для собак и повышает риск отравления питомцев вчера в 17:10

6 правил хранения сухого корма в жару — возьмите на заметку

Жара опасна не только для людей, но и для питомцев. Узнайте, как правильно хранить сухой корм собаки летом, чтобы он оставался свежим и безопасным.

Читать полностью » Оптимальная продолжительность прогулок для маленьких собак — 20–40 минут вчера в 16:43

Эмоциональная разрядка или скука? Узнайте, как прогулки влияют на настроение вашей собаки

Узнайте, сколько времени нужно гулять с маленькими собаками, чтобы они были здоровы и счастливы. Прогулки важны для их эмоционального и физического состояния!

Читать полностью » Бигль признан одной из самых сложных в воспитании пород собак — исследование АКС вчера в 16:35

Почему бигль — это не собака, а стихийное бедствие на четырёх лапах

Бигль — это не просто собака, а ураган эмоций. Кому подойдёт этот энергичный пёс и как с ним договориться? Читайте, если готовы к хаосу и бесконечной любви.

Читать полностью » Ветеринары назвали основные признаки боли у кошек: изменения поведения и аппетита вчера в 15:41

7 незаметных признаков, что ваша кошка не просто устала, а страдает

Кошки скрывают боль до последнего — как понять, что питомцу нужна помощь? Рассказываем о скрытых симптомах и тревожных сигналах, которые нельзя игнорировать.

Читать полностью » Шелушение кожи у собак: симптомы и методы лечения по данным клинических исследований вчера в 15:30

Сухая кожа у питомца: когда забота о любимце становится настоящим испытанием

Сухая кожа у собаки — не просто дискомфорт, а возможный признак болезни. Как распознать проблему, выяснить причину и помочь питомцу? Читайте в нашем материале.

Читать полностью » Ветеринары объяснили, почему собакам необходима лежанка для здоровья суставов вчера в 14:38

Лежанка для собаки: дешевле лечения у ветеринара

Зачем нужна лежанка для собаки? Узнайте, как этот простой аксессуар влияет на здоровье вашего питомца и почему его нельзя игнорировать.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Хелен Миррен заявила, что против женской версии Джеймса Бонда
Спорт и фитнес

Как рассчитать целевую зону пульса при нагрузке — рекомендации AHA
Дом

Житель Южного Чертанова добился замены неисправных батарей через Мосжилинспекцию
Авто и мото

Эксперт Бруно Гибо: перепрошивка двигателя под E85 делает автомобиль нелегальным во Франции
Еда

Как приготовить песочное печенье с кунжутом за 25 минут — рекомендации шеф-поваров
Питомцы

Сиамский кот стал помощником в дрессировке собак-поводырей для глухих
Культура и шоу-бизнес

Бен Стиллер не будет режиссёром третьего сезона "Разделения"
Спорт и фитнес

Основные причины болей в пояснице у спортсменов, по данным Cleveland Clinic
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru