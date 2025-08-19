Крошечный пёс весом 3 кг удивил характером — такого от миниатюрных пород не ждут
Его размер может ввести в заблуждение, но характер пинчера 1-го типа не оставляет сомнений — это одна из самых отважных и энергичных собак среди миниатюрных пород. Щенок или взрослый, он навсегда остаётся крошкой весом всего около 3 кг, но с огромным темпераментом.
История породы
Появился пинчер 1 в Германии более двухсот лет назад. Учёные считают, что его предками были такса и английская борзая. Изначально маленький, но ловкий пёсик помогал охотникам в борьбе с крысами: благодаря компактным размерам он легко проникал в норы и стал незаменимым помощником.
Со временем порода распространилась по Европе, а в начале XX века оказалась и в США. Американский клуб собаководства признал пинчера в 1925 году, а сегодня он входит в число любимых собак в Бразилии и во всём мире.
Особенности внешности
- Рост: 20-25 см
- Вес: около 3 кг
- Шерсть: короткая, гладкая, шелковистая
- Цвета: чёрный, коричневый, рыжий
- Продолжительность жизни: 12-16 лет
Главные "визитные карточки" пинчера — треугольная мордочка, острые уши и круглые глаза. Несмотря на маленькие размеры, у него всегда уверенный и гордый вид.
Размеры и разновидности
Существует несколько категорий пинчеров:
- Пинчер 0 — самый миниатюрный (около 15 см, 2,5 кг);
- Пинчер 1 — чуть крупнее (20-25 см, 3 кг);
- Пинчер 2 и миниатюрный пинчер (пинчер 3) — различаются по росту и весу.
Разница между ними — исключительно в размере, характер же у всех остаётся одинаково ярким.
Характер и поведение
Пинчер 1 — собака с мощной личностью. Он энергичен, смел и любит быть в центре внимания. Несмотря на компактность, это настоящий защитник: он громко лает при малейшей угрозе и старается контролировать пространство.
Вместе с тем это ласковый, игривый и очень преданный питомец. Он любит быть рядом с хозяином и требует внимания.
Щенки пинчера
Определить разновидность щенка бывает непросто: в раннем возрасте они все примерно одного размера. Поэтому будущим владельцам лучше обращаться в проверенные питомники и консультироваться с ветеринарами.
Щенки пинчера 1 настолько малы, что требуют особой осторожности. Их не рекомендуется забирать от матери раньше двух месяцев. Важно подготовить всё необходимое: корм, миски, игрушки, лежанку и коврики для гигиены.
Уход и содержание
- Шерсть: минимальный уход, достаточно раз в неделю расчесывать и раз в 2 недели купать.
- Когти и зубы: регулярная стрижка когтей и чистка зубов для профилактики болезней.
- Чувствительность к холоду: из-за короткой шерсти пинчер легко мёрзнет. Ему нужны тёплая одежда и уютное место для сна.
- Физическая активность: ежедневные прогулки обязательны, но без перегрузки — у пинчеров бывает склонность к проблемам с коленными суставами.
- Питание: корм должен быть подобран по возрасту и весу, чтобы избежать ожирения.
Любопытные факты
- По-немецки пинчера называют "цвергпинчер" — "кусачий карлик".
- Средняя продолжительность жизни — около 15 лет.
- Эти собаки часто дрожат не только от холода, но и от страха или возбуждения.
- Вопреки популярному мифу, пинчер появился раньше добермана.
