Пинчер
Пинчер
© flickr.com by LEONARDO DASILVA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Главная / Питомцы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:45

Почему цвергпинчеры считают себя доберманами: история маленькой собаки с большим характером

Цвергпинчер пробегает до 10 километров без остановки

Цвергпинчер — это маленькая собака с большим характером. Стройный, энергичный, уверенный в себе — он похож на уменьшенную копию добермана, только с ещё более живым темпераментом. Несмотря на миниатюрные размеры, этот пёс — настоящий лидер, охранник и неиссякаемый источник энергии.

1. Немецкие корни и благородная родословная

Родиной цвергпинчера считается Германия, где порода оформилась почти два века назад. Первые упоминания о "малых пинчерах" датируются началом XIX века. Селекционеры стремились вывести компактную, но выносливую собаку с охотничьими качествами.

В жилах современных цвергпинчеров течёт кровь немецких пинчеров, такс и левреток. Благодаря такому сочетанию порода получила не только элегантный силуэт и быстрые движения, но и острый ум с отличной реакцией.

"Цвергпинчер — это энергия, заключённая в изящное тело. Маленький, но с темпераментом настоящего льва", — отмечает кинолог Сергей Ковалёв.

2. "Цверг" — значит гном, но не по характеру

Название породы переводится с немецкого как "гном-пинчер". Но называть этих собак крошками можно только из любви: по духу они — настоящие великаны. Цвергпинчер уверен в себе, смел и часто ведёт себя как вожак даже среди крупных собак.

Это прирождённый лидер, и если не заняться воспитанием с детства, он быстро возьмёт "командование" домом в свои лапы. Своенравность, упрямство и настойчивость требуют мягкой, но последовательной дрессировки.

"Цвергпинчер не потерпит давления, но охотно слушает того, кто умеет быть другом и наставником", — подчёркивает инструктор по дрессировке Ольга Лебедева.

3. Маленький охотник и гроза грызунов

Несмотря на игрушечный размер, цвергпинчер сохранил инстинкты охотника. Он способен без страха броситься на крыс, мышей, птиц, а порой и на кошку, если та покажется "добычей".

Такая активность — наследие рабочих предков, охранявших амбары от грызунов. Но если щенок растёт с другими животными, он легко уживается с ними и даже становится заботливым другом.

Тем не менее, прогулки без поводка требуют осторожности — охотничий азарт может заставить пса рвануть за добычей.

4. Энергия без границ

Цвергпинчер — воплощение движения. Он не устанет бегать, играть и исследовать всё вокруг. Эти собаки будто "работают на батарейках" и требуют активных прогулок минимум два раза в день.

Если им не дать возможности выплеснуть энергию, они начнут искать занятия сами: грызть мебель, лаять или "передвигать" тапочки по дому.

"Цвергпинчер счастлив, когда устал физически — тогда он спокоен, уравновешен и предан", — говорит ветеринарный бихевиорист Антон Платонов.

Так что если вы любите прогулки, бег или велопрогулки — этот пёс станет идеальным спутником.

5. Друг, но не для малышей

С детьми цвергпинчер дружит, но лучше подходит для школьников, которые уже умеют уважительно обращаться с животными. Он терпелив, но не позволит себя дёргать или обнимать слишком крепко.

Для ребёнка постарше мини-доберман станет отличным партнёром для игр, прогулок и даже участия в собачьих соревнованиях — аджилити, флайболе и фристайле.

К незнакомцам цвергпинчер относится настороженно, а при необходимости способен громким лаем оповестить хозяина о "чужаке". Так что, несмотря на размер, он выполняет роль полноценного сторожа.

Таблица "Сравнение": доберман и цвергпинчер

Характеристика Доберман Цвергпинчер
Рост 65-70 см 25-30 см
Вес 30-40 кг 4-6 кг
Темперамент Уравновешенный, служебный Энергичный, живой
Назначение Охрана, служба Компаньон, охота на грызунов
Уход Средний Минимальный, шерсть короткая

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: держать цвергпинчера без прогулок.
    Последствие: гиперактивность, разрушительное поведение.
    Альтернатива: ежедневные прогулки и игры не менее 1,5-2 часов.

  • Ошибка: позволять собаке всё.
    Последствие: лидерство над хозяином, непослушание.
    Альтернатива: спокойная, последовательная дрессировка.

  • Ошибка: недооценивать темперамент.
    Последствие: агрессия к другим животным.
    Альтернатива: социализация с детства, регулярные тренировки.

Таблица "Плюсы и минусы" породы

Плюсы Минусы
Ум, сообразительность Требует постоянного внимания
Лёгкость в уходе Очень активен, нужен выгул
Верность и охранные качества Может проявлять упрямство
Подходит для городской квартиры Плохо переносит холод
Элегантный внешний вид Не терпит одиночества

Мифы и правда

  • Миф: цвергпинчер — декоративная порода.
    Правда: это активная и рабочая собака с сильным охотничьим инстинктом.

  • Миф: не требует воспитания.
    Правда: без дрессировки становится упрямым и шумным.

  • Миф: слишком маленький, чтобы охранять.
    Правда: смелость и громкий лай делают его отличным сторожем.

3 интересных факта

  1. Цвергпинчера называют "королём игрушечных собак" за грациозность и гордый нрав.

  2. В XIX веке их часто держали в конюшнях — для ловли крыс.

  3. Эти собаки настолько энергичны, что способны пробежать до 10 км без признаков усталости.

FAQ

Можно ли держать цвергпинчера в квартире?
Да, он прекрасно чувствует себя в квартире при условии активных прогулок.

Подходит ли порода начинающему владельцу?
Да, но только при готовности уделять внимание воспитанию.

Нужна ли одежда зимой?
Да, из-за короткой шерсти собаки быстро мёрзнут.

Можно ли оставлять одного дома?
Нежелательно: без хозяина цвергпинчер скучает и может лаять или шкодить.

Сколько живут цвергпинчеры?
В среднем 12-15 лет при хорошем уходе.

