тренировка ягодиц дома
тренировка ягодиц дома
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спорт и фитнес
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:11

Домашний спортзал без лишних метров: как выбрать тренажёры для дома

Тренер объяснила, какое силовое оборудование подойдёт для домашних тренировок

Домашние тренировки становятся всё популярнее, и главный вопрос — какой тренажёр купить, чтобы он был полезным, компактным и подходил под ваши цели. Фитнес-тренер Ольга Яблокова поделилась рекомендациями, как грамотно оборудовать свой "мини-зал" прямо у себя в квартире.

Кардиотренажёры для выносливости

Степпер
Компактный и удобный: легко убирается под кровать или в шкаф. Помогает укрепить сердце, лёгкие и мышцы ног — квадрицепсы, ягодицы, икры. Отличный выбор для небольшой квартиры.

Велотренажёр
Классический вариант для проработки мышц ног и развития сердечно-сосудистой системы. Есть ультракомпактные модели, которые можно разместить под столом и крутить педали во время работы.

Эллипсоид
Задействует одновременно верхнюю и нижнюю часть тела, равномерно распределяя нагрузку. Но занимает больше места, чем степпер или велотренажёр.

Беговая дорожка
Подходит для тех, кто любит бег. Но требует достаточно пространства и хорошей шумоизоляции.

Силовое оборудование для дома

Сборные гантели и штанга
Идеальный вариант для небольшой квартиры: можно менять вес под свои задачи, а после тренировки убрать всё в ящик или шкаф. Такой набор позволяет эффективно прокачивать все мышечные группы.

Главное условие — регулярность

"Даже самый простой тренажёр даст отличный результат, если не забрасывать тренировки и подходить к ним с умом", — подчёркивает эксперт.

Оптимальный выбор — сочетание кардионагрузки и силовых упражнений. Это поможет укрепить сердце, развить выносливость и поддерживать тело в тонусе.

