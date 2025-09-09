Женщины с ожирением снизили вес после 12 недель тренировок на батуте — Journal of Sports

Регулярные тренировки на мини-батуте могут стать неожиданно эффективным способом сбросить вес и улучшить физическую форму. Это занятие одновременно энергозатратное и щадящее для суставов, поэтому подходит даже тем, кто не может бегать или выполнять прыжковые упражнения. Однако результат во многом зависит не только от самого спорта, но и от образа жизни, а также питания.

Сколько калорий сжигает батут

Несмотря на то, что тренировки на мини-батуте кажутся лёгкими и даже игровыми, они относятся к категории интенсивных кардионагрузок. По данным исследования, опубликованного в журнале Science & Sports в феврале 2017 года, во время занятия средний пульс участников составлял около 132 ударов в минуту, а расход энергии достигал примерно 320 калорий за одну тренировку. Эти показатели позволяют отнести прыжки на батуте к видам спорта высокой интенсивности.

Учёные подчёркивают, что такие тренировки следует рассматривать именно как аэробные. Нагрузка идёт прежде всего на сердце и дыхательную систему, а не на развитие силы. Поэтому ощущения жжения в ногах — лишь сопутствующий эффект, а главная работа заключается в ускорении сердечного ритма и росте потребления кислорода.

Эффект для организма

Тренировки на батуте помогают не только тратить энергию, но и укрепляют сердечно-сосудистую систему. В эксперименте, проведённом в марте 2018 года и опубликованном в European Journal of Sports Science, сравнивали подготовленных спортсменов и тех, кто не имел опыта в выносливых тренировках. Оказалось, что у первой группы нагрузка проходила заметно легче, что подтверждает: с ростом физической формы батутные занятия становятся более комфортными.

Важно, что этот вид спорта относится к низкоударным нагрузкам. Прыжки выполняются мягко, благодаря амортизации батутного полотна, поэтому суставы и связки практически не страдают. Это делает методику привлекательной для людей, которым противопоказан бег или тяжёлые тренировки.

Снижение веса и набор мышечной массы

Результаты исследований показывают: уже через 12-20 недель регулярных занятий можно заметить ощутимые изменения. Так, в марте 2018 года в Journal of Sports Medicine and Physical Fitness опубликовали работу, в которой женщины с ожирением за 12 недель тренировок на мини-батуте не только снизили процент жира, но и набрали мышечную массу, а также улучшили показатели артериального давления.

Схожие результаты наблюдались и у подростков. В исследовании, опубликованном в International Journal of Preventative Medicine в июле 2016 года, участники занимались по 4 раза в неделю, уделяя каждому занятию по полтора часа. Уже через 20 недель они значительно похудели и повысили уровень физической подготовки.

Эти данные подтверждают: батут способен стать полноценной заменой более традиционным видам тренировок, если заниматься регулярно и с достаточной интенсивностью.

Роль питания в процессе похудения

Даже самые энергозатратные тренировки окажутся бесполезными, если не следить за питанием. Национальный институт сердца, лёгких и крови США напоминает: снижение веса возможно только при отрицательном энергетическом балансе — когда человек тратит больше калорий, чем получает с едой.

Сама по себе активность на батуте увеличивает расход энергии, но чтобы результат был заметным, часто требуется корректировка рациона. Если после старта программы вес не уходит, скорее всего, проблема именно в питании.

Простые шаги к изменению рациона

Специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отмечают: уменьшение калорийности рациона не всегда связано с сокращением объёмов еды. Иногда достаточно изменить её качество. Основные советы просты:

• отдавать предпочтение овощам и продуктам с высоким содержанием клетчатки;

• отказаться от сладких газированных напитков, заменив их водой;

• исключить продукты с пустыми калориями, например чипсы и кондитерские изделия;

• заменить цельное молоко и жирные молочные продукты на обезжиренные аналоги;

• вместо белого риса и картофеля использовать бобовые или овощные гарниры.

Эти шаги помогают формировать устойчивый дефицит калорий без постоянного чувства голода и лишних ограничений.

Регулярные занятия на мини-батуте можно смело рассматривать как универсальный способ укрепить здоровье и снизить вес. В отличие от бега, они не перегружают суставы, но при этом позволяют тратить сотни калорий за тренировку. В сочетании с разумной корректировкой питания такая активность действительно помогает прийти в форму в течение нескольких месяцев.