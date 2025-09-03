Как приготовить мини-пирожки без лишних хлопот и сэкономить время на фуршете

Хотите удивить гостей на фуршете оригинальной и вкусной закуской? Мини-пирожки — идеальный выбор! Они настолько маленькие, что съедаются всего за пару укусов, а разнообразие начинок и форм позволит каждому найти что-то по душе.

Почему мини-пирожки — отличный вариант для праздника?

Компактный размер — удобно брать и есть без лишних приборов.

Разнообразие начинок — мясные, овощные, грибные.

Легко приготовить заранее и разогреть.

Идеально сочетаются с другими закусками: канапе, тарталетками.

Ингредиенты

Яйцо — 1 шт. (небольшое)

Соль — 0,5 ч. л.

Сахар — 1 ч. л.

Кефир — 80 мл

Сливочное масло — 145 г (холодное)

Пшеничная мука — около 300 г

Свинина — 50 г

Куриное филе — 50 г

Репчатый лук — 0,25 шт.

Петрушка — 3 г

Растительное масло — 1 ч. л.

Соль, черный молотый перец — по вкусу

Картофель (средний) — 1 шт.

Шампиньоны — 60 г

Репчатый лук — 0,5 шт.

Укроп — 3 г

Растительное масло — 2 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Фарш мясной — 100 г

Репчатый лук (маленькая) — 1 шт.

Растительное масло — 1 ст. л.

Соль, перец — по вкусу

Пошаговый рецепт: как приготовить мини-пирожки

В миске взбейте яйцо с сахаром и солью, затем добавьте кефир и снова перемешайте. Просейте муку, натрите сливочное масло на крупной терке, периодически обваливая масло в муке, чтобы оно не прилипало. Быстро перетрите масло с мукой до крупной крошки. В углубление вылейте яично-кефирную смесь и быстро замесите тесто, не вымешивая слишком долго — оно должно оставаться рассыпчатым. Заверните в пленку и уберите в холодильник на 1-2 часа.

Мясная: мелко нарежьте мясо и куриное филе, лук и петрушку. Смешайте с маслом, солью и перцем.

Картошка с грибами: отварите картофель, сделайте пюре. Лук обжарьте до золотистого цвета. Шампиньоны хорошо обсушите, нарежьте и обжарьте с луком. Смешайте с картофелем и укропом.

Фарш: обжарьте лук, добавьте фарш, посолите, поперчите и готовьте до полной готовности. Остудите.

Достаньте тесто из холодильника, раскатайте пласт толщиной 4-5 мм. Вырежьте кружочки диаметром около 7 см. В центр каждого положите начинку, аккуратно защипните края, придавая желаемую форму. Для пирожков с картошкой и грибами можно посыпать кунжутом.

Выложите пирожки на противень, застеленный пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке около 35 минут до золотистого цвета.

Советы для идеального результата