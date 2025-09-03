Как приготовить мини-пирожки без лишних хлопот и сэкономить время на фуршете
Хотите удивить гостей на фуршете оригинальной и вкусной закуской? Мини-пирожки — идеальный выбор! Они настолько маленькие, что съедаются всего за пару укусов, а разнообразие начинок и форм позволит каждому найти что-то по душе.
Почему мини-пирожки — отличный вариант для праздника?
- Компактный размер — удобно брать и есть без лишних приборов.
- Разнообразие начинок — мясные, овощные, грибные.
- Легко приготовить заранее и разогреть.
- Идеально сочетаются с другими закусками: канапе, тарталетками.
Ингредиенты
- Яйцо — 1 шт. (небольшое)
- Соль — 0,5 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Кефир — 80 мл
- Сливочное масло — 145 г (холодное)
- Пшеничная мука — около 300 г
- Свинина — 50 г
- Куриное филе — 50 г
- Репчатый лук — 0,25 шт.
- Петрушка — 3 г
- Растительное масло — 1 ч. л.
- Соль, черный молотый перец — по вкусу
- Картофель (средний) — 1 шт.
- Шампиньоны — 60 г
- Репчатый лук — 0,5 шт.
- Укроп — 3 г
- Растительное масло — 2 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
- Фарш мясной — 100 г
- Репчатый лук (маленькая) — 1 шт.
- Растительное масло — 1 ст. л.
- Соль, перец — по вкусу
Пошаговый рецепт: как приготовить мини-пирожки
В миске взбейте яйцо с сахаром и солью, затем добавьте кефир и снова перемешайте. Просейте муку, натрите сливочное масло на крупной терке, периодически обваливая масло в муке, чтобы оно не прилипало. Быстро перетрите масло с мукой до крупной крошки. В углубление вылейте яично-кефирную смесь и быстро замесите тесто, не вымешивая слишком долго — оно должно оставаться рассыпчатым. Заверните в пленку и уберите в холодильник на 1-2 часа.
Мясная: мелко нарежьте мясо и куриное филе, лук и петрушку. Смешайте с маслом, солью и перцем.
Картошка с грибами: отварите картофель, сделайте пюре. Лук обжарьте до золотистого цвета. Шампиньоны хорошо обсушите, нарежьте и обжарьте с луком. Смешайте с картофелем и укропом.
Фарш: обжарьте лук, добавьте фарш, посолите, поперчите и готовьте до полной готовности. Остудите.
Достаньте тесто из холодильника, раскатайте пласт толщиной 4-5 мм. Вырежьте кружочки диаметром около 7 см. В центр каждого положите начинку, аккуратно защипните края, придавая желаемую форму. Для пирожков с картошкой и грибами можно посыпать кунжутом.
Выложите пирожки на противень, застеленный пергаментом, смажьте взбитым яйцом. Выпекайте в разогретой до 180°С духовке около 35 минут до золотистого цвета.
Советы для идеального результата
- Используйте растительное масло без запаха для начинки.
- Хорошо обсушивайте грибы, чтобы пирожки не были водянистыми.
- Не переусердствуйте с вымешиванием теста — оно должно оставаться рассыпчатым.
- Подбирайте размер кружков для теста в зависимости от желаемого размера пирожков.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru