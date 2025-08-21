Как приготовить мини-кексы за 40 минут: секреты экономии времени и усилий

Задумывались ли вы, как быстро и просто приготовить что-то сладкое для чаепития? Мини-кексы в формочках — это идеальный вариант! Они легкие, воздушные и невероятно вкусные. Эти кексы подойдут как для повседневного угощения, так и для праздничного стола, особенно если украсить их кремом. Кроме того, их приготовление не требует больших затрат.

Ингредиенты

Пшеничная мука — 180 г

Яйца — 4 шт.

Сахар — 160 г (по вкусу)

Сливочное масло — 80 г

Молоко — 80 мл

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Ванилин — на кончике ножа

Соль — щепотка

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки продуктов. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Если яйца холодные, можно подержать их в теплой воде, а молоко и масло подогреются в процессе. Влейте молоко в сотейник и подогрейте до теплого состояния, не доводя до кипения. Затем добавьте масло, которое начнет таять от тепла. Оставьте смесь остывать.

В глубокой миске взбейте яйца на низких оборотах миксера. Постепенно увеличивайте скорость и добавляйте сахар. После этого добавьте ванилин и щепотку соли, чтобы усилить вкус. Смешайте муку с разрыхлителем. Это поможет равномерно распределить разрыхлитель в тесте. Добавляйте муку в яичную массу. Просеивайте муку порциями, тщательно перемешивая. Это насытит муку кислородом и сделает кексы более пышными.

Соедините молочно-масляную смесь с тестом. Введите небольшое количество теста в остывшую молочно-масляную смесь, перемешивая. Повторите процесс несколько раз, чтобы легче было объединить компоненты. Подготовьте формочки. Выберите подходящие формочки для выпечки: силиконовые, металлические (предварительно смажьте маслом) или бумажные. Заполните их тестом на 2/3 объема. Выпекайте кексы. Разогрейте духовку до 170°С и выпекайте кексы 20-30 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выйти сухой.

Подавайте их просто посыпанными сахарной пудрой или украшенными кремом, превращая в капкейки.