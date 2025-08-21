Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:56

Как приготовить мини-кексы за 40 минут: секреты экономии времени и усилий

Мини-кексы: как приготовить быстро и просто — советы от кулинаров

Задумывались ли вы, как быстро и просто приготовить что-то сладкое для чаепития? Мини-кексы в формочках — это идеальный вариант! Они легкие, воздушные и невероятно вкусные. Эти кексы подойдут как для повседневного угощения, так и для праздничного стола, особенно если украсить их кремом. Кроме того, их приготовление не требует больших затрат.

Ингредиенты

  • Пшеничная мука — 180 г
  • Яйца — 4 шт.
  • Сахар — 160 г (по вкусу)
  • Сливочное масло — 80 г
  • Молоко — 80 мл
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.
  • Ванилин — на кончике ножа
  • Соль — щепотка

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки продуктов. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Если яйца холодные, можно подержать их в теплой воде, а молоко и масло подогреются в процессе. Влейте молоко в сотейник и подогрейте до теплого состояния, не доводя до кипения. Затем добавьте масло, которое начнет таять от тепла. Оставьте смесь остывать.

В глубокой миске взбейте яйца на низких оборотах миксера. Постепенно увеличивайте скорость и добавляйте сахар. После этого добавьте ванилин и щепотку соли, чтобы усилить вкус. Смешайте муку с разрыхлителем. Это поможет равномерно распределить разрыхлитель в тесте. Добавляйте муку в яичную массу. Просеивайте муку порциями, тщательно перемешивая. Это насытит муку кислородом и сделает кексы более пышными.

Соедините молочно-масляную смесь с тестом. Введите небольшое количество теста в остывшую молочно-масляную смесь, перемешивая. Повторите процесс несколько раз, чтобы легче было объединить компоненты. Подготовьте формочки. Выберите подходящие формочки для выпечки: силиконовые, металлические (предварительно смажьте маслом) или бумажные. Заполните их тестом на 2/3 объема. Выпекайте кексы. Разогрейте духовку до 170°С и выпекайте кексы 20-30 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выйти сухой.

Подавайте их просто посыпанными сахарной пудрой или украшенными кремом, превращая в капкейки.

