Улетели с дороги — улетят с рынка: почему питбайки рискуют исчезнуть

Мини-мотоциклы, завоевавшие сердца подростков по всей России, вскоре могут исчезнуть с асфальта. МВД предлагает запретить выезд питбайков на дороги общего пользования и уже подготовило соответствующие поправки в правила дорожного движения.

Почему запрещают?

Причина запрета кроется в резком росте аварийности с участием питбайков. Эти небольшие внедорожные мотоциклы стали особенно популярны среди подростков — и, как следствие, участились ДТП с их участием.

Согласно данным Научного центра безопасности дорожного движения, только за первые шесть месяцев 2025 года было зарегистрировано 288 аварий, где за рулём питбайков находились несовершеннолетние. Итог пугающий: 10 погибших детей и 235 — с различными травмами.

Что такое питбайк?

Питбайк — это облегчённый вариант мотоцикла, изначально созданный для езды по пит-лейну на гоночных трассах. Сейчас его чаще используют для обучения подростков, катания по лесам или полям. Эти мини-мотоциклы не оборудованы фарами, зеркалами, поворотниками и не регистрируются как транспортные средства — их продают как спортивный инвентарь.

Из-за небольшой массы и высоты питбайки легко осваиваются даже детьми, а для управления большинством моделей не требуются водительские права — если только они не предназначены изначально для дорог общего пользования.

Что предлагает МВД?

Ведомство предлагает установить штраф до 30 тысяч рублей за выезд на питбайке на дороги общего пользования. Эти изменения планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях.

МВД подчёркивает, что запрет направлен не столько на ограничение свободы передвижения, сколько на безопасность самих несовершеннолетних и окружающих. Ведомство рассчитывает, что поправки позволят сократить количество трагических случаев.

Что дальше?

Если поправки утвердят, любителям питбайков придётся ограничиться только специально отведёнными трассами, лесами и полями. Использование мини-мотоциклов на проезжей части будет грозить серьёзным штрафом.

Закон ещё не принят, но инициатива уже вызвала обсуждение среди родителей, подростков и мотоэнтузиастов. Одни считают изменения необходимыми, другие — чрезмерными. Однако статистика, которую приводит МВД, не оставляет равнодушным.