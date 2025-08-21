Мини-электрокар Geely вызвал ажиотаж в Китае: таким его ещё не видели

На автомобильном рынке Китая появился необычный герой — миниатюрный Livan Smurf. Название напрямую отсылает к "Смурфикам", и выглядит оно не случайно: цвет машины соответствует мультяшному персонажу, а размеры позволяют сравнить её с игрушкой.

Крошечный размер и электродуша

Длина автомобиля всего 3,1 метра. Под капотом — электродвигатель мощностью 30 кВт (40 л. с.), который разгоняет машину до 100 км/ч. Запас хода тоже впечатляет для столь скромных габаритов: по слухам, батарея на 17 кВт⋅ч позволяет проехать до 200 км по методике CLTC.

Аккумулятор построен на основе LFP-химии, что гарантирует долговечность и безопасность, хотя точные характеристики производитель пока держит в секрете.

Интерьер и детали

Салон выполнен в яркой цветовой гамме. Здесь есть всё, что ожидаешь от городского электрокара: центральный дисплей на панели и удобный переключатель направлений движения на консоли. Снаружи машину украшают 14-дюймовые колёсные диски, а кузов может быть однотонным или двухцветным.

Ставка на знакомое

На первый взгляд, смелый эксперимент Geely может показаться рискованным. Но на деле Livan Smurf — это переработанный вариант Geely Panda Mini EV. Последний уже доказал свою популярность: только с января по июль в Китае было продано более 101 тысячи экземпляров.

Цена, которая решает

Главный козырь новинки — доступность. Стоимость "Смурфика" составляет всего 4200 евро, что делает его серьёзным конкурентом в сегменте городских электрокаров.

Таким образом, Livan Smurf — это не просто яркая игрушка на колёсах, а реальный претендент на успех в сегменте бюджетных электромобилей.