Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
MINI Countryman
MINI Countryman
© commons.wikimedia.org by Alexander-93 is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:16

Новый MINI Countryman провалил испытание, которое не прощает ошибок

MINI Countryman провалил часть испытаний в "лосином тесте"

MINI Countryman нового поколения оказался в центре внимания после серии динамических проверок, проведённых журналистами известного испанского издания. Машину тестировали в условиях "лосиного теста" и на слаломной трассе, и результаты оказались не столь однозначными, как ожидалось.

"Лосиный тест": проверка на устойчивость

Кроссовер был представлен в версии с полуторалитровым турбомотором, дополненным гибридной системой, суммарная мощность которой составляет 170 лошадиных сил. Первые попытки манёвра показали, что автомобиль способен держать траекторию и демонстрировать предсказуемые крены кузова. Но при скорости в 72 км/ч проявилось ощутимое скольжение передних колёс.

Электронная система стабилизации в этот момент вмешалась резко, что, по мнению специалистов, усложнило водителю процесс корректировки. На более высоких скоростях ситуация усугубилась: штатные шины не выдерживали экстремальных нагрузок и не позволяли раскрыть весь потенциал шасси.

Слалом: точность против ограничений

Испытания на змейке подтвердили, что у Countryman точное рулевое управление и умеренные крены. Машина чётко реагировала на действия водителя, однако итоговое время оказалось лишь средним для сегмента. Эксперты снова указали на резину: сцепные свойства покрышек не соответствовали возможностям подвески, ограничивая динамику на выходе из поворотов.

Сравнение с конкурентами

Автомобили того же класса, но оснащённые более продвинутыми шинами, показали лучшие результаты в аналогичных условиях. Разница ощущалась как в предсказуемости поведения на высоких скоростях, так и в стабильности при резкой смене траектории. В итоге сам потенциал MINI Countryman оценили выше среднего, но с оговоркой: многое зависит от комплектации и выбора шин.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В России могут запретить продажу рулонных шторок, имитирующих тонировку сегодня в 13:29

Маскировка на стёклах: чем может закончиться игра с правилами

Водителей могут начать штрафовать за «иранскую тонировку» — шторки на присосках. При этом в Госдуме обсуждают отмену наказания за тонированные стёкла.

Читать полностью » Chery представит гибридный Fengyun X3L с запасом хода 1000 км — Autohome сегодня в 13:16

Fengyun X3L выходит на рынок: гибрид с динамикой спорткара и дальнобойностью дизеля

Chery показала гибридный Fengyun X3L с разгоном 4,7 с и запасом хода свыше 1000 км. Премьера состоится в Чэнду 9 сентября.

Читать полностью » В Москве предложили ввести оплату за каждый километр пробега сегодня в 13:09

Каждый километр под счёт: Москва готова к новым дорожным правилам

Эксперт предложил ввести плату за каждый километр пробега в Москве, сравнив её с оплатой за электричество. Может ли это решить проблему пробок?

Читать полностью » Минпросвещения разрешило онлайн-обучение в автошколах, практика останется очной сегодня в 12:36

Учиться на права станет проще: теория теперь доступна из дома

С марта 2026 года автошколы в России смогут проводить теорию онлайн, а практика останется очной. Чем удобен новый формат для учеников?

Читать полностью » Эксперты напомнили о рисках кибератак на современные автомобили и способы защиты сегодня в 12:30

Цифровая гигиена за рулём: новая обязанность водителя

Смарт-машины удобны, но уязвимы: от взломов через приложения до подмены OTA. Разбираем громкие случаи, реальные риски и конкретные шаги, которые защищают ваш автомобиль.

Читать полностью » Эксперты: Kia Rio, Solaris и Logan входят в число самых ликвидных авто сегодня в 12:23

Купил Toyota — сохранил деньги: машины, которые не падают в цене

Toyota Land Cruiser и Camry практически не дешевеют при перепродаже, а иногда даже дорожают. Какие ещё машины держат цену на вторичке?

Читать полностью » сегодня в 11:19

Элитные машины в зоне риска: почему премиум-бренды чаще всего попадают в ДТП

Mercedes-Benz, BMW и Audi возглавили рейтинг самых аварийных премиальных авто в России. Какие модели чаще всего попадают в ДТП?

Читать полностью » Автостат: цены на Volkswagen Tiguan 2020 и 2013 годов упали на 10% вчера в 13:19

Тигуан тает в цене быстрее конкурентов: что происходит с "любимцем" рынка

Подержанные Volkswagen Tiguan в России подешевели в среднем на 8% с начала 2025 года. Сильнее всего упали цены на версии 2013 и 2020 годов.

Читать полностью »

Новости
Еда

Эксперты: листья свёклы можно готовить как шпинат или капусту
Красота и здоровье

Ванночка для ног с содой и солью снижает риск грибка и улучшает кровообращение
Туризм

НСА: более 6 тыс. гостиниц приостановили работу из-за нарушений
Туризм

Родители пострадавших детей сообщили о сохраняющихся симптомах после отравления хлором в анапском отеле
Питомцы

Учёные: акулы существуют более 455 миллионов лет
ПФО

Росстат: рост зарплат россиян замедлился впервые с 2020 года
Спорт и фитнес

Быстрая ходьба щадит суставы и снижает риск травм — врач Паунел Вукаcинов
Садоводство

Правильная пересадка помогает орхидее восстановиться и выпустить новые бутоны
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet