Новый MINI Countryman провалил испытание, которое не прощает ошибок

MINI Countryman нового поколения оказался в центре внимания после серии динамических проверок, проведённых журналистами известного испанского издания. Машину тестировали в условиях "лосиного теста" и на слаломной трассе, и результаты оказались не столь однозначными, как ожидалось.

"Лосиный тест": проверка на устойчивость

Кроссовер был представлен в версии с полуторалитровым турбомотором, дополненным гибридной системой, суммарная мощность которой составляет 170 лошадиных сил. Первые попытки манёвра показали, что автомобиль способен держать траекторию и демонстрировать предсказуемые крены кузова. Но при скорости в 72 км/ч проявилось ощутимое скольжение передних колёс.

Электронная система стабилизации в этот момент вмешалась резко, что, по мнению специалистов, усложнило водителю процесс корректировки. На более высоких скоростях ситуация усугубилась: штатные шины не выдерживали экстремальных нагрузок и не позволяли раскрыть весь потенциал шасси.

Слалом: точность против ограничений

Испытания на змейке подтвердили, что у Countryman точное рулевое управление и умеренные крены. Машина чётко реагировала на действия водителя, однако итоговое время оказалось лишь средним для сегмента. Эксперты снова указали на резину: сцепные свойства покрышек не соответствовали возможностям подвески, ограничивая динамику на выходе из поворотов.

Сравнение с конкурентами

Автомобили того же класса, но оснащённые более продвинутыми шинами, показали лучшие результаты в аналогичных условиях. Разница ощущалась как в предсказуемости поведения на высоких скоростях, так и в стабильности при резкой смене траектории. В итоге сам потенциал MINI Countryman оценили выше среднего, но с оговоркой: многое зависит от комплектации и выбора шин.