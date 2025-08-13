Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Машина, калькулятор и монеты на столе
Машина, калькулятор и монеты на столе
© freepik.com by xb100 is licensed under public domain
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 21:21

Дешевле КАСКО, но с подводными камнями: что скрывает мини-КАСКО

Мини-КАСКО: условия, стоимость и ограничения страхового покрытия

Когда автомобиль попадает в аварию, владельцу важно быть уверенным, что ремонт не станет ударом по бюджету. Мини-КАСКО выглядит как разумный компромисс — страховка дешевле полноценного КАСКО, но всё же покрывает часть рисков. Однако за привлекательной ценой часто скрываются условия, о которых лучше знать заранее.

Что такое мини-КАСКО и чем оно отличается

Мини-КАСКО — добровольная страховка, которая дополняет обязательное ОСАГО. По цене она может быть дешевле на треть, а иногда и в два раза, чем полный полис КАСКО.
Главная особенность — выборочность покрытия. Владелец автомобиля сам определяет, какие риски включить:

  • ущерб в результате ДТП;

  • действия третьих лиц;

  • стихийные бедствия;

  • пожар;

  • угон.

За счёт урезанного списка покрываемых случаев страховка стоит меньше. Но вместе с этим уменьшается и защита. Например, стандартный полис КАСКО обычно компенсирует мелкие повреждения и допускает неограниченное количество выплат. Мини-КАСКО же часто ограничивает число страховых случаев и не возмещает расходы за царапины или небольшие вмятины.

"Для страховых компаний это способ снизить издержки, а для клиента — риск остаться с ремонтом один на один", — поясняют эксперты.

Удобство и гибкость

Одна из причин популярности мини-КАСКО — простота оформления. Полис можно приобрести на срок от одного месяца до года, а в ряде случаев — даже без предварительного осмотра автомобиля. Некоторые компании позволяют заключить договор полностью онлайн.
При этом цена и условия зависят от целого ряда факторов: возраста автомобиля, региона регистрации, опыта водителя и даже конкретной модели машины.

Важно помнить, что каждая компания по-своему определяет, какие повреждения и ситуации попадут под страховое покрытие. Поэтому перед подписанием договора стоит внимательно изучить все пункты, особенно касающиеся исключений.

Почему Мини-КАСКО не всегда полезно

Несмотря на доступность и гибкость, мини-КАСКО не заменяет полноценного КАСКО. Оно подходит тем, кто хочет минимизировать крупные риски, но готов самостоятельно решать вопросы с мелким ремонтом. Такой полис часто выбирают владельцы старых автомобилей или те, кто ездит мало и аккуратно.

