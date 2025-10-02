Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Окно
Окно
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Главная / Дом
Олег Белов Опубликована сегодня в 16:42

Жалюзи, которые уже всем надоели, вдруг стали стильным декором — всего за вечер

Обновление мини-жалюзи стоит 500–1500 рублей: замена шнуров и кронштейнов

Мини-жалюзи есть почти в каждом доме — они удобны, практичны и стоят недорого. Но со временем даже самые аккуратные начинают выглядеть скучно и терять форму. Хорошая новость в том, что им легко подарить вторую жизнь. С помощью нескольких трюков можно превратить стандартные жалюзи в элегантные шторы, которые подчеркнут интерьер и сделают окна ярким акцентом.

Как жалюзи меняют пространство

Жалюзи — это не только регулировка света. Они могут стать частью декора, если соединить их с лёгкими шторами или плотными портьерами. Такой приём добавляет глубины, делает комнату уютнее и визуально расширяет пространство. Главное — подобрать ткани, которые гармонируют с мебелью, ковром или декоративными подушками.

Сравнение решений для оформления окон

Вариант Особенности Когда подходит
Только мини-жалюзи Минимум затрат, строгий вид Кабинет, офис, минимализм
Жалюзи + тюль Мягкость и светопроницаемость Гостиная, кухня
Жалюзи + плотные шторы Защита от солнца, уюто Спальня, домашний кинотеатр
Жалюзи с декоративной лентой Экономичный апгрейд Съёмная квартира, студия

Советы шаг за шагом

  1. Подтяните шнур. Если он запутался, аккуратно распутайте и при необходимости замените новым. Запчасти есть в любом магазине стройтоваров.

  2. Используйте плёнку. В холодное время года можно приклеить термоусадочную плёнку на раму. Она создаст теплоизоляцию и снизит счета за отопление.

  3. Сделайте шаблон. Перед установкой новых жалюзи вырежьте из картона трафарет с отверстиями под крепёж. Это сэкономит время при сверлении.

  4. Выпрямите планки. Слегка нагрейте феном и придавите их на ровной поверхности. Так они снова примут исходную форму.

  5. Спрячьте шнуры. Для безопасности детей и животных закрепите их на специальный крючок или замените систему на бесшнуровую.

  6. Очистите планки. Протрите микрофиброй или пылесосом с насадкой-щёткой. Для сильных загрязнений используйте раствор из воды и мягкого моющего средства.

  7. Подгоните длину. Слишком длинные горизонтальные жалюзи можно укоротить: снимите нижние планки, обрежьте рейку и аккуратно зашлифуйте края.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: тянуть за застрявший шнур.
    Последствие: он рвётся, а жалюзи перестают подниматься.
    Альтернатива: заменить шнур или использовать модели с цепочкой.

  • Ошибка: чистить жёсткой губкой.
    Последствие: появляются царапины.
    Альтернатива: использовать салфетки из микрофибры или специальные пылесборники для жалюзи.

  • Ошибка: оставлять жалюзи в согнутом виде.
    Последствие: планки ломаются.
    Альтернатива: вовремя выпрямлять и хранить жалюзи аккуратно.

А что если…

А что если жалюзи совсем устарели и хочется заменить их чем-то более оригинальным? На рынке есть римские шторы, рулонные модели и комбинированные системы "день-ночь". Но перед покупкой стоит подумать: новые системы стоят дороже, сложнее в уходе, а мини-жалюзи можно обновить буквально за вечер.

Плюсы и минусы мини-жалюзи

Плюсы Минусы
Доступная цена Могут выглядеть простовато
Лёгкий уход Склонность к деформации
Подходят для любого окна Шнуры небезопасны для детей
Можно комбинировать с тканью Требуют регулярной чистки

FAQ

Как выбрать жалюзи для маленькой кухни?
Лучше остановиться на мини-жалюзи светлого цвета, которые визуально увеличат пространство и легко моются.

Сколько стоит обновление?
Замена шнуров, кронштейнов и небольшая реставрация обойдутся в 500-1500 рублей. Новые ткани или портьеры повысят затраты.

Что лучше — новые рулонные шторы или восстановленные жалюзи?
Рулонные шторы удобнее в уходе, но стоят дороже. Обновлённые жалюзи дешевле и позволяют экспериментировать с интерьером.

Мифы и правда

  • Миф: жалюзи нельзя стирать.
    Правда: пластиковые и алюминиевые планки можно аккуратно промывать в воде.

  • Миф: только новые жалюзи выглядят стильно.
    Правда: достаточно добавить шторы или заменить фурнитуру, и они смотрятся как новые.

  • Миф: укоротить жалюзи невозможно.
    Правда: сделать это можно самостоятельно за 15-20 минут.

3 интересных факта

  1. Первые жалюзи появились во Франции в XVIII веке, их называли "jalousie" — "ревность", так как они скрывали жильцов от посторонних глаз.

  2. В Японии и Китае традиционно использовали бамбуковые жалюзи, которые служили не только защитой от солнца, но и элементом ритуалов.

  3. Современные жалюзи могут быть не только пластиковыми или алюминиевыми, но и деревянными, текстильными и даже стеклянными.

Исторический контекст

  • XVIII век: появление первых прототипов в Европе.

  • XIX век: распространение в США, где жалюзи использовались в общественных зданиях.

  • XX век: массовое производство алюминиевых и пластиковых моделей.

  • XXI век: появление комбинированных решений "день-ночь" и автоматизированных систем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Этнический стиль в интерьере: особенности и популярные направления сегодня в 8:19

Этнический стиль в интерьере: как одна деталь переносит вас на другой континент

Этнический стиль в интерьере — это путешествие без границ, возможность прикоснуться к культуре мира, не выходя из собственного дома.

Читать полностью » Цвета в спальне: правила сочетаний и готовые решения для интерьера сегодня в 7:16

От нежного лавандового до драматичного бордо: цвета, которые меняют атмосферу спальни

Как правильно подобрать цвета для спальни: правила 60/30/10, готовые палитры, сочетания мебели и стен, ошибки и мифы.

Читать полностью » Белый пол в интерьере: сочетания со стилями от лофта до ар-деко сегодня в 6:05

Чистый лист интерьера: почему белый пол задаёт тон всему дому

Белый пол в интерьере — это не только тренд, но и практичное решение. Разбираем стили, материалы и ошибки, чтобы сделать пространство стильным и уютным.

Читать полностью » Эксперты рассказали, с какими стилями лучше сочетается тёмный пол сегодня в 5:03

Тёмный пол и светлые стены: сочетание, которое рушит привычные правила

Темный пол — это элегантность и глубина. Разбираем, как сочетать его с разными стилями, комнатами и материалами, чтобы интерьер выглядел гармонично.

Читать полностью » Хлор улетучивается при кипячении и не превращается в токсичные соединения сегодня в 4:29

Вода становится мягче, но не опаснее: что действительно меняется при многократном нагреве

Можно ли кипятить воду несколько раз подряд? Разбираем главные мифы и выясняем, что действительно меняется в её составе.

Читать полностью » Абсорбенты и ароматические масла нейтрализуют запахи еды в квартире сегодня в 3:39

Вытяжка или проветривание? Способ, который реально спасает от кухонных ароматов

Запахи еды быстро распространяются по маленькой квартире. Как убрать их и сохранить свежесть в доме без лишних усилий?

Читать полностью » Домашние дела и правильное зонирование помогают обогреть квартиру без затрат сегодня в 2:34

Ваш холодильник теплее квартиры? Есть решения, которые спасут даже в холод

Когда отопление ещё не включили, квартира быстро остывает. Как согреться без обогревателя и лишних затрат?

Читать полностью » Организация пространства в доме начинается с отказа от ненужных вещей сегодня в 1:31

Лишние вещи душат ваш дом: как избавиться от хаоса и вдохнуть свободу

Захламление квартиры лишает уюта и создаёт стресс. Как правильно навести порядок и освободить пространство для жизни?

Читать полностью »

Новости
ЮФО

Туризм в Крыму: в межсезонье работают 300 гостиниц и санаториев
Культура и шоу-бизнес

Джим Кэрри отмечен наградой "Сезар" за многолетний вклад в кино — французская киноакадемия
Экономика

Инвестбанкир Коган: успех в долгосрочных вложениях требует терпения и стратегии
Технологии

Сегодня 2 октября мир празднует день рождения электронной почты
Советы и рекомендации

Психолог Леонова: категоричность родителей разрушает отношения с взрослыми детьми
Питомцы

В рейтинге интеллекта немецкая овчарка занимает третье место
Авто и мото

Александр Петров и Егор Васильев назвали самые опасные поломки автомобилей осенью
Красота и здоровье

Врачи предупредили о риске гиперкальциемии при передозировке витамина D
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet