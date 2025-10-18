"Адское местечко" с билетами на выход: что на самом деле ждёт пассажиров в Минеральных Водах

История путешественницы по имени Зарина вызвала бурное обсуждение среди российских туристов. В начале октября она впервые оказалась в аэропорту Минеральных Вод — одном из главных транспортных узлов Кавказских Минеральных Вод. Девушка ожидала комфортного обслуживания, но столкнулась с тем, что назвала "самым неприятным опытом полета за все время".

По словам россиянки, воздушная гавань состоит из двух терминалов: один современный, недавно построенный, второй — старый, "в котором будто время остановилось". Именно туда, по совпадению, попала она.

"Сотрудники аэропорта грубят, командуют пассажирами, повышают на них голос, если те что-то делают не так. Будто все пассажиры обязательно имеют опыт полетов и должны знать все процедуры. В общем, отношение к людям натурально скотское, обслуживание очень долгое, приходится постоянно стоять в очередях", — рассказала Зарина.

Контраст терминалов: от современного к советскому

Путешественница отметила, что новый терминал внешне напоминает современные аэропорты крупных городов — просторные залы, стеклянные фасады, чистота и порядок. Однако старое здание, где проходят часть рейсов, произвело совершенно иное впечатление: тесные коридоры, устаревшие табло и длинные очереди к стойкам регистрации.

Зарина назвала старый терминал "адским местечком", подчеркнув, что пребывание там превращается в испытание даже для терпеливого человека.

Грубость и непонимание — главная жалоба

Путешественница пожаловалась, что многие сотрудники аэропорта ведут себя раздраженно и безучастно.

"Даже те, кто стоит за стойкой регистрации, выглядят озлобленными", — отметила россиянка.

По ее словам, особенно неприятный случай произошел прямо у нее на глазах: пожилая женщина подошла к стойке регистрации и передала паспорт мужчине-сотруднику.

"Он заявил, что по паспорту нельзя найти бронирование, и потребовал распечатанный билет. Женщина растерялась, сказала, что у нее есть только чек об оплате и паспорт. А мужчина начал буквально орать на нее. В итоге пассажирка почти в слезах ушла из аэропорта вместе с чемоданами. Это было ужасно", — добавила Зарина.

Почему возникают конфликты в аэропортах

По словам специалистов в сфере авиасервиса, конфликтные ситуации в небольших аэропортах случаются чаще, чем в крупных хабах. Причины просты: ограниченный персонал, старые здания без автоматизированных систем и высокая нагрузка в сезон отпусков.

"Когда поток пассажиров растет, а условия остаются прежними, стресс испытывают и сотрудники, и туристы. Но это не оправдывает грубость, ведь аэропорт — лицо региона", — считает эксперт по сервису Андрей Ковалев.

Сравнение аэропортов Юга России

Аэропорт Состояние инфраструктуры Отношение персонала (по отзывам) Среднее время регистрации Минеральные Воды Частично обновлен, старый терминал требует ремонта Часто жалуются на грубость 30-50 минут Сочи Современный и просторный Вежливый персонал 20-30 минут Махачкала Ограниченные площади, очереди Нейтральное отношение 40-60 минут Краснодар Реконструкция завершена Приветливый персонал 20-25 минут

Что делать пассажиру, если столкнулись с хамством

Сохраняйте спокойствие. Не вступайте в перепалку, особенно в зоне контроля — это может привести к конфликту с охраной. Запишите данные сотрудника. Фамилию можно увидеть на бейдже, либо уточнить у администрации. Оставьте жалобу. У каждого аэропорта есть книга отзывов и горячая линия. Также можно обратиться через сайт Росавиации. Фиксируйте инцидент. Если хамство сопровождается нарушением прав, допустима фото- или видеосъемка в разрешенных местах. Пишите отзыв. Даже короткий комментарий на "Яндекс.Картах" или "Авиафоруме" помогает изменить ситуацию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: полагаться только на электронные билеты без доступа к интернету.

Последствие: невозможность подтвердить бронь на месте.

Альтернатива: распечатайте билет заранее или сделайте скриншот.

• Ошибка: приезжать в аэропорт за час до рейса.

Последствие: риск опоздания из-за очередей.

Альтернатива: прибывайте минимум за два часа.

• Ошибка: игнорировать жалобы.

Последствие: грубое поведение персонала останется без последствий.

Альтернатива: сообщайте о случаях в службу качества аэропорта.

А что если проблема — в управлении?

Некоторые эксперты считают, что корень проблемы — в несбалансированной модернизации. Новый терминал построили, но старый продолжает обслуживать часть рейсов, а штат сотрудников не прошел обучение по современным стандартам сервиса.

Кроме того, в региональных аэропортах часто работают подрядчики из местных структур, где кадровая ротация низкая, а контроль качества обслуживания формальный.

Плюсы и минусы аэропорта Минеральных Вод

Плюсы Минусы Удобное расположение для туристов Кавказа Грубость персонала Новый терминал с современным дизайном Старое здание без ремонта Прямые рейсы в Москву и крупные города Долгие очереди и неорганизованность Низкие цены на трансфер Недостаток информационных табло Близость к курортам Неравномерный уровень сервиса

FAQ

Можно ли выбрать терминал заранее?

Нет, терминал определяется авиакомпанией и маршрутом.

Куда обращаться с жалобой на сотрудника аэропорта?

В дежурную часть аэропорта, службу качества или напрямую в Росавиацию через сайт.

Работает ли новый терминал для внутренних рейсов?

Да, но часть направлений все еще обслуживается старым зданием.

Есть ли места отдыха и кафе в аэропорту?

В новом терминале — несколько кафе и зоны ожидания, в старом — ограниченное количество сидячих мест.

Мифы и правда

Миф: хамство в аэропортах — норма для регионов.

Правда: большинство аэропортов активно внедряют стандарты сервиса, и случаи грубости — исключение.

Миф: если сотрудник грубит, ничего нельзя сделать.

Правда: пассажир имеет право на обращение в надзорные органы и письменную жалобу.

Миф: старый терминал — временный.

Правда: он используется постоянно из-за ограниченной пропускной способности нового здания.

Исторический контекст

Аэропорт Минеральных Вод — один из старейших на Юге России. Он был построен еще в 1925 году и с тех пор неоднократно реконструировался. В последние годы развитие шло неравномерно: построили современный терминал, однако старое здание продолжает работать, обслуживая чартерные и бюджетные рейсы.

Интересные факты

• Аэропорт Минеральных Вод ежегодно обслуживает более 2,5 миллиона пассажиров.

• Отсюда летают рейсы не только по России, но и в Армению, Казахстан и Турцию.

• Новый терминал признан одним из самых красивых региональных аэропортов Юга по версии Aviaforum.