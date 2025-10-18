"Адское местечко" с билетами на выход: что на самом деле ждёт пассажиров в Минеральных Водах
История путешественницы по имени Зарина вызвала бурное обсуждение среди российских туристов. В начале октября она впервые оказалась в аэропорту Минеральных Вод — одном из главных транспортных узлов Кавказских Минеральных Вод. Девушка ожидала комфортного обслуживания, но столкнулась с тем, что назвала "самым неприятным опытом полета за все время".
По словам россиянки, воздушная гавань состоит из двух терминалов: один современный, недавно построенный, второй — старый, "в котором будто время остановилось". Именно туда, по совпадению, попала она.
"Сотрудники аэропорта грубят, командуют пассажирами, повышают на них голос, если те что-то делают не так. Будто все пассажиры обязательно имеют опыт полетов и должны знать все процедуры. В общем, отношение к людям натурально скотское, обслуживание очень долгое, приходится постоянно стоять в очередях", — рассказала Зарина.
Контраст терминалов: от современного к советскому
Путешественница отметила, что новый терминал внешне напоминает современные аэропорты крупных городов — просторные залы, стеклянные фасады, чистота и порядок. Однако старое здание, где проходят часть рейсов, произвело совершенно иное впечатление: тесные коридоры, устаревшие табло и длинные очереди к стойкам регистрации.
Зарина назвала старый терминал "адским местечком", подчеркнув, что пребывание там превращается в испытание даже для терпеливого человека.
Грубость и непонимание — главная жалоба
Путешественница пожаловалась, что многие сотрудники аэропорта ведут себя раздраженно и безучастно.
"Даже те, кто стоит за стойкой регистрации, выглядят озлобленными", — отметила россиянка.
По ее словам, особенно неприятный случай произошел прямо у нее на глазах: пожилая женщина подошла к стойке регистрации и передала паспорт мужчине-сотруднику.
"Он заявил, что по паспорту нельзя найти бронирование, и потребовал распечатанный билет. Женщина растерялась, сказала, что у нее есть только чек об оплате и паспорт. А мужчина начал буквально орать на нее. В итоге пассажирка почти в слезах ушла из аэропорта вместе с чемоданами. Это было ужасно", — добавила Зарина.
Почему возникают конфликты в аэропортах
По словам специалистов в сфере авиасервиса, конфликтные ситуации в небольших аэропортах случаются чаще, чем в крупных хабах. Причины просты: ограниченный персонал, старые здания без автоматизированных систем и высокая нагрузка в сезон отпусков.
"Когда поток пассажиров растет, а условия остаются прежними, стресс испытывают и сотрудники, и туристы. Но это не оправдывает грубость, ведь аэропорт — лицо региона", — считает эксперт по сервису Андрей Ковалев.
Сравнение аэропортов Юга России
|Аэропорт
|Состояние инфраструктуры
|Отношение персонала (по отзывам)
|Среднее время регистрации
|Минеральные Воды
|Частично обновлен, старый терминал требует ремонта
|Часто жалуются на грубость
|30-50 минут
|Сочи
|Современный и просторный
|Вежливый персонал
|20-30 минут
|Махачкала
|Ограниченные площади, очереди
|Нейтральное отношение
|40-60 минут
|Краснодар
|Реконструкция завершена
|Приветливый персонал
|20-25 минут
Что делать пассажиру, если столкнулись с хамством
-
Сохраняйте спокойствие. Не вступайте в перепалку, особенно в зоне контроля — это может привести к конфликту с охраной.
-
Запишите данные сотрудника. Фамилию можно увидеть на бейдже, либо уточнить у администрации.
-
Оставьте жалобу. У каждого аэропорта есть книга отзывов и горячая линия. Также можно обратиться через сайт Росавиации.
-
Фиксируйте инцидент. Если хамство сопровождается нарушением прав, допустима фото- или видеосъемка в разрешенных местах.
-
Пишите отзыв. Даже короткий комментарий на "Яндекс.Картах" или "Авиафоруме" помогает изменить ситуацию.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: полагаться только на электронные билеты без доступа к интернету.
Последствие: невозможность подтвердить бронь на месте.
Альтернатива: распечатайте билет заранее или сделайте скриншот.
• Ошибка: приезжать в аэропорт за час до рейса.
Последствие: риск опоздания из-за очередей.
Альтернатива: прибывайте минимум за два часа.
• Ошибка: игнорировать жалобы.
Последствие: грубое поведение персонала останется без последствий.
Альтернатива: сообщайте о случаях в службу качества аэропорта.
А что если проблема — в управлении?
Некоторые эксперты считают, что корень проблемы — в несбалансированной модернизации. Новый терминал построили, но старый продолжает обслуживать часть рейсов, а штат сотрудников не прошел обучение по современным стандартам сервиса.
Кроме того, в региональных аэропортах часто работают подрядчики из местных структур, где кадровая ротация низкая, а контроль качества обслуживания формальный.
Плюсы и минусы аэропорта Минеральных Вод
|Плюсы
|Минусы
|Удобное расположение для туристов Кавказа
|Грубость персонала
|Новый терминал с современным дизайном
|Старое здание без ремонта
|Прямые рейсы в Москву и крупные города
|Долгие очереди и неорганизованность
|Низкие цены на трансфер
|Недостаток информационных табло
|Близость к курортам
|Неравномерный уровень сервиса
FAQ
Можно ли выбрать терминал заранее?
Нет, терминал определяется авиакомпанией и маршрутом.
Куда обращаться с жалобой на сотрудника аэропорта?
В дежурную часть аэропорта, службу качества или напрямую в Росавиацию через сайт.
Работает ли новый терминал для внутренних рейсов?
Да, но часть направлений все еще обслуживается старым зданием.
Есть ли места отдыха и кафе в аэропорту?
В новом терминале — несколько кафе и зоны ожидания, в старом — ограниченное количество сидячих мест.
Мифы и правда
Миф: хамство в аэропортах — норма для регионов.
Правда: большинство аэропортов активно внедряют стандарты сервиса, и случаи грубости — исключение.
Миф: если сотрудник грубит, ничего нельзя сделать.
Правда: пассажир имеет право на обращение в надзорные органы и письменную жалобу.
Миф: старый терминал — временный.
Правда: он используется постоянно из-за ограниченной пропускной способности нового здания.
Исторический контекст
Аэропорт Минеральных Вод — один из старейших на Юге России. Он был построен еще в 1925 году и с тех пор неоднократно реконструировался. В последние годы развитие шло неравномерно: построили современный терминал, однако старое здание продолжает работать, обслуживая чартерные и бюджетные рейсы.
Интересные факты
• Аэропорт Минеральных Вод ежегодно обслуживает более 2,5 миллиона пассажиров.
• Отсюда летают рейсы не только по России, но и в Армению, Казахстан и Турцию.
• Новый терминал признан одним из самых красивых региональных аэропортов Юга по версии Aviaforum.
