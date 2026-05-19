Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Стакан с водой
Стакан с водой
© unsplash.com by Daniele Romanello is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Еда
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:48

Летом тревожность может появиться не из-за нервов: вот что нужно организму

В жару потеря электролитов может привести к тревожности и нарушению сердечного ритма, предупредила эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, международный эксперт в области метаболического и гормонального здоровья Ольга Рождественская. О том, где брать электролиты и как правильно восполнять их запас, специалист рассказала NewsInfo.

Рождественская пояснила, что летом из-за жары, повышенного потоотделения, а также частого употребления чая и кофе организм активнее теряет важные микроэлементы. По ее словам, проблема усугубляется тем, что многие пьют фильтрованную или бутилированную воду, в которой электролитов уже нет.

"Золотой стандарт — это безалкогольное пиво. Даже на любых соревнованиях профессиональных всегда спортсменам дают безалкогольное пиво. Такое популярное соединение, которое восполняет электролиты", — рассказала Рождественская

Она посоветовала добавлять в рацион щелочную минеральную воду. При этом, по словам эксперта, не стоит употреблять ее в больших количествах: достаточно включать такую воду постепенно или смешивать ее с обычной.

Также Рождественская отметила, что особенно важно восполнять электролиты людям с повышенным потоотделением, при активных занятиях спортом, лишнем весе, гормональных нарушениях и некоторых заболеваниях.

"В любых спортивных магазинах продаются электролиты, которые также можно в рацион добавлять, но они с добавлением сахара, поэтому такие сладкие напитки не очень хорошо на регулярной основе. Можно в аптеке купить электролит типа регидрона, соленая водичка получается", — подчеркнула диетолог.

Специалист добавила, что электролиты содержатся и в качественной минеральной воде, которая продается в магазинах.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Цены на картофель запутывают: разница между сортами до 3 раз 24.04.2026 в 19:06

Весенний рост цен на привычные корнеплоды заставляет покупателей чаще заглядывать в ценники, но эксперты напоминают о важности баланса и качества продуктов.

Читать полностью » Ароматизаторы из природного сырья не так страшны, как кажется: опасность прячется в другом месте 24.04.2026 в 15:51

Диетолог Алексей Калинчев объяснил NewsInfo, безопасны ли натуральные красители в продуктах.

Читать полностью » Ретиноловое питание изнутри: простые рецепты для поддержания естественной красоты 23.04.2026 в 10:42

Выбирая продукты для утреннего смузи, важно учитывать биохимические связи, которые превращают обычные овощи в мощный инструмент для поддержки организма.

Читать полностью » Из старой зелени получится соус, который навсегда изменит вкус мяса 22.04.2026 в 19:51

Узнайте, почему потеря свежести — это не повод отправлять продукты в мусорное ведро, и какие методы позволяют раскрыть спрятанные внутри клеток ароматы.

Читать полностью » Сквозь фильтр этикета: как наслаждаться мидиями и остаться с безупречным гардеробом 21.04.2026 в 19:51

Разбираемся, как правильно обращаться с моллюсками в ресторане, чтобы чувствовать себя уверенно и не упустить нюансы вкуса при подаче изысканного блюда.

Читать полностью » Охлаждение вареных яиц обросло мифами: правда оказалась совсем в другом 21.04.2026 в 17:48

Диетолог Лидия Ионова рассказала NewsInfo, вредно ли охлаждать вареные яйца.

Читать полностью » Хлеб из замороженного теста удивил составом: главное преимущество многие упускают 21.04.2026 в 12:13

Диетолог Дарья Русакова рассказала NewsInfo, полезен ли хлеб из замороженного теста.

Читать полностью » Неожиданный чемпион: какой вид мяса превосходит курицу по пользе 18.04.2026 в 19:54

Разбираемся, как состав белка и современные методы термической обработки реально влияют на усвоение питательных веществ и системную работу организма.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Американский авторынок улетел в космос: простые граждане США навсегда лишились новых машин
Садоводство
Электричество отключили, но грядки политы: простая деталь спасет огород в ваше отсутствие
Недвижимость
Привычный заработок в спальне довел до суда: закон жестко карает за скрытый доход дома
Экономика
Свободные деньги лучше не держать на карте: простой способ сохранить проценты без лишнего риска
Недвижимость
Дом у озера кажется мечтой: что нужно выяснить до покупки участка у водоема
Недвижимость
Покупатели уходят из новостроек на вторичку: причина оказалась не в сезоне
Авто и мото
Призраки вторичного авторынка: эти модели машин навсегда останутся у прежних хозяев
Экономика
Серая занятость бьет по кошельку сильнее, чем кажется: главный удар приходит в самый неподходящий момент
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet