Летом тревожность может появиться не из-за нервов: вот что нужно организму

В жару потеря электролитов может привести к тревожности и нарушению сердечного ритма, предупредила эндокринолог-диетолог, кандидат медицинских наук, международный эксперт в области метаболического и гормонального здоровья Ольга Рождественская. О том, где брать электролиты и как правильно восполнять их запас, специалист рассказала NewsInfo.

Рождественская пояснила, что летом из-за жары, повышенного потоотделения, а также частого употребления чая и кофе организм активнее теряет важные микроэлементы. По ее словам, проблема усугубляется тем, что многие пьют фильтрованную или бутилированную воду, в которой электролитов уже нет.

"Золотой стандарт — это безалкогольное пиво. Даже на любых соревнованиях профессиональных всегда спортсменам дают безалкогольное пиво. Такое популярное соединение, которое восполняет электролиты", — рассказала Рождественская

Она посоветовала добавлять в рацион щелочную минеральную воду. При этом, по словам эксперта, не стоит употреблять ее в больших количествах: достаточно включать такую воду постепенно или смешивать ее с обычной.

Также Рождественская отметила, что особенно важно восполнять электролиты людям с повышенным потоотделением, при активных занятиях спортом, лишнем весе, гормональных нарушениях и некоторых заболеваниях.

"В любых спортивных магазинах продаются электролиты, которые также можно в рацион добавлять, но они с добавлением сахара, поэтому такие сладкие напитки не очень хорошо на регулярной основе. Можно в аптеке купить электролит типа регидрона, соленая водичка получается", — подчеркнула диетолог.

Специалист добавила, что электролиты содержатся и в качественной минеральной воде, которая продается в магазинах.