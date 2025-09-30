Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Минеральная вода
© commons.wikimedia.org by Onderwijsgek is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 2:16

Вода со вкусом болезни: когда минералка превращается в тяжёлое испытание для организма

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух: избыток минеральной воды вызывает отеки и перегрузку почек

Минеральная вода привычно ассоциируется у многих с чем-то полезным и лечебным. Её покупают в магазинах, заказывают в ресторанах и используют дома вместо обычной питьевой воды. Но врачи предупреждают: не всякая минералка одинаково безопасна, и злоупотребление может обернуться проблемами для организма.

"Чрезмерное потребление минеральной воды повышает артериальное давление, вызывает отеки, перегружает почки из-за солей в составе", — пояснила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

В чем особенности минеральной воды

Минеральная вода отличается от обычной тем, что содержит соли и микроэлементы — кальций, магний, натрий, калий, гидрокарбонаты и сульфаты. Концентрация этих веществ зависит от источника и классифицируется по степени минерализации.

  • Столовая вода — легкая, с минимальным количеством солей, подходит для ежедневного употребления.

  • Лечебно-столовая — содержит больше минералов и может влиять на работу органов пищеварения.

  • Лечебная — назначается врачами при конкретных заболеваниях ЖКТ, печени или почек.

Сравнение видов минеральной воды

Вид Содержание солей Для кого подходит Ограничения
Столовая до 1 г/л ежедневное употребление, утоление жажды практически нет
Лечебно-столовая 1-10 г/л профилактика заболеваний ЖКТ, при гастрите, запорах не более 300 мл за раз
Лечебная свыше 10 г/л назначается врачом, курсами только по медицинским показаниям

Советы шаг за шагом: как правильно пить минералку

  1. Определите цель: для жажды достаточно столовой воды, а для лечения — только после консультации с врачом.

  2. Изучайте этикетку: ищите данные о составе и минерализации.

  3. Не превышайте объем 200-300 мл за прием — это рекомендация для взрослого человека.

  4. Не используйте минеральную воду как единственный источник жидкости — чередуйте её с обычной питьевой.

  5. При хронических болезнях (гипертония, почечная недостаточность) употребляйте только по назначению врача.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: замена всей питьевой воды минеральной.
    → Последствие: перегрузка почек, гипертония.
    → Альтернатива: чередовать минеральную и обычную фильтрованную воду.

  • Ошибка: употребление лечебной воды без назначения.
    → Последствие: нарушение работы ЖКТ, риск отеков.
    → Альтернатива: столовая вода или слабоминерализованная.

  • Ошибка: пить минералку литрами "для пользы".
    → Последствие: риск камнеобразования, почечная недостаточность.
    → Альтернатива: ограничить до 1 стакана 2-3 раза в день.

А что если пить минералку каждый день?

Если речь идет о столовой воде с низким содержанием солей, регулярное употребление допустимо. Но лечебно-столовая и особенно лечебная вода должна применяться курсами и только по назначению специалиста. Постоянная минерализация организма может вызвать избыток натрия и кальция, что приведет к нарушению работы сердца и почек.

FAQ

Можно ли детям давать минералку?
Только столовую воду, без добавок и газа, и в умеренных количествах.

Можно ли пить минералку при беременности?
Да, но осторожно: лучше выбирать слабоминерализованную и согласовать с врачом.

Чем отличается газированная минералка от негазированной?
Газирование усиливает вкус, но может раздражать желудок. Людям с гастритом лучше выбирать негазированную.

