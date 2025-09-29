Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Вода
Вода
© freepik.com is licensed under Public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:04

Минеральная вода играет с организмом в рулетку: чем больше пьёшь, тем ближе беда

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила об опасности чрезмерного употребления минеральной воды

Минеральная вода давно стала привычным напитком, который можно найти почти в каждом доме. Многие воспринимают её как полезную альтернативу обычной питьевой воде, а кто-то даже считает, что чем больше минералки в рационе, тем лучше для здоровья. Но врачи предупреждают: чрезмерное увлечение такими напитками может нанести вред. Чтобы понять, кому минеральная вода действительно полезна, а кому стоит ограничить её потребление, важно разобраться в особенностях разных её видов и правилах употребления.

"Передозировка минеральной воды повышает давление, вызывает отеки и перегружает почки", — отметила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Сегодня лечебные свойства минералки часто преувеличиваются. Если раньше её назначали как терапию при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, то теперь на смену приходят современные препараты, более точные и безопасные. При этом правильное и умеренное употребление всё же может принести пользу.

Виды минеральной воды

Минеральная вода делится на несколько категорий в зависимости от концентрации солей и микроэлементов.

Тип воды Особенности Для кого подходит
Столовая Содержит минимальное количество солей Подходит для ежедневного употребления
Лечебно-столовая Средний уровень минерализации Только по рекомендации врача
Лечебная Высокая концентрация микроэлементов Используется в санаториях и лечебных курсах

Такая классификация помогает понять, что не каждая бутылка минералки подходит для постоянного питья. Важно уметь различать виды и внимательно читать этикетку.

Советы шаг за шагом: как правильно пить минеральную воду

  1. Определите свой тип потребности: для утоления жажды подойдёт столовая вода, для лечения хронических болезней — только назначенная врачом.

  2. Не превышайте объём 200-300 мл за один приём, чтобы избежать перегрузки организма солями.

  3. Для ежедневного употребления выбирайте негазированные варианты, они мягче воздействуют на желудок.

  4. Покупайте воду только проверенных брендов, с маркировкой и указанием источника.

  5. Храните бутылки в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: регулярное употребление лечебно-столовой воды без назначения врача.

  • Последствие: риск почечной недостаточности и гипертонии.

  • Альтернатива: пить столовую минеральную воду или очищенную питьевую.

  • Ошибка: выбор газированной минералки для ежедневного питья.

  • Последствие: раздражение слизистой желудка, метеоризм, изжога.

  • Альтернатива: негазированная вода с низкой минерализацией.

  • Ошибка: употребление минералки как средства от жажды после спорта.

  • Последствие: обезвоживание из-за высокой концентрации солей.

  • Альтернатива: изотонические напитки или обычная вода с лимоном.

А что если…

А что, если заменить всю обычную воду на минеральную? Первые недели организм может отреагировать улучшением самочувствия: насыщение минералами создаёт эффект бодрости. Но через некоторое время возникнет перегрузка солями, давление может повыситься, появятся отёки и нагрузка на почки. В долгосрочной перспективе это приведёт к хроническим проблемам.

FAQ

Как выбрать минеральную воду?
Смотрите на уровень минерализации. Для ежедневного употребления берите столовую воду с минимальным содержанием солей.

Сколько стоит качественная минералка?
Цены варьируются: от 40-60 рублей за литр столовой воды до 200-300 рублей за лечебную с уникальным составом.

Что лучше — газированная или негазированная?
Для ежедневного питья лучше негазированная. Газированная допустима как редкое угощение.

Можно ли детям пить минеральную воду?
Только столовую и в умеренных количествах. Лечебные варианты назначает педиатр.

