Минеральная вода играет с организмом в рулетку: чем больше пьёшь, тем ближе беда

Минеральная вода давно стала привычным напитком, который можно найти почти в каждом доме. Многие воспринимают её как полезную альтернативу обычной питьевой воде, а кто-то даже считает, что чем больше минералки в рационе, тем лучше для здоровья. Но врачи предупреждают: чрезмерное увлечение такими напитками может нанести вред. Чтобы понять, кому минеральная вода действительно полезна, а кому стоит ограничить её потребление, важно разобраться в особенностях разных её видов и правилах употребления.

"Передозировка минеральной воды повышает давление, вызывает отеки и перегружает почки", — отметила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Сегодня лечебные свойства минералки часто преувеличиваются. Если раньше её назначали как терапию при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, то теперь на смену приходят современные препараты, более точные и безопасные. При этом правильное и умеренное употребление всё же может принести пользу.

Виды минеральной воды

Минеральная вода делится на несколько категорий в зависимости от концентрации солей и микроэлементов.