Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Малосольные огурцы
Малосольные огурцы
© freepik.com by gpointstudio is licensed under public domain
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:23

Вода, которую привыкли пить, оказалась лучшей закваской для огурцов

Эксперт Челмакин: сильногазированная минералка ускоряет засолку огурцов до суток

Хрустящие малосольные огурцы всегда занимали особое место на столе. Но сегодня набирает популярность необычный способ заготовки — с использованием минеральной воды. Такой подход позволяет ускорить процесс и сохранить свежесть овощей. О том, как именно работает этот метод, рассказали эксперты, а также поделились практическими рекомендациями для домашних кулинаров.

В чем особенность метода

Основная идея в том, что минералка благодаря пузырькам углекислого газа проникает в овощи быстрее, чем обычный рассол. Огурцы остаются плотными, сочными и приобретают особый хруст. Этот эффект давно известен в ресторанной практике и теперь перекочевал в домашние кухни.

"Если брать минеральную воду в качестве закваски для огурцов, то лучше использовать, конечно, сильногазированную, без всяких примесей", — сказал шеф-повар Александр Челмакин.

Он уточнил, что соль и сахар добавляются прямо в минеральную воду в процессе приготовления — точные пропорции каждый подбирает по вкусу.

Сравнение способов засолки

Метод Время приготовления Хруст и сочность Сохранность витаминов Сложность
Обычный рассол 2-3 дня Средний Средняя Низкая
С минеральной водой 12-24 часа Высокие Выше среднего Средняя
Быстрая мариновка уксусом 4-6 часов Средний Низкая Низкая

Советы шаг за шагом

  1. Возьмите крепкие молодые огурцы без повреждений.

  2. Замочите их на пару часов в холодной воде.

  3. Подготовьте минеральную воду: она должна быть комнатной температуры.

  4. Добавьте в воду соль и сахар по вкусу.

  5. Залейте огурцы минералкой и оставьте при комнатной температуре на 10-12 часов.

  6. Попробуйте — если вкус устраивает, храните банку в холодильнике.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать негазированную или минералку с ароматизаторами.

  • Последствие: огурцы получаются мягкими, без характерного хруста.

  • Альтернатива: сильногазированная вода без добавок.

  • Ошибка: заливать холодной минералкой.

  • Последствие: процесс брожения идет дольше.

  • Альтернатива: вода комнатной температуры.

  • Ошибка: пересолить раствор.

  • Последствие: овощи будут жесткими.

  • Альтернатива: начинать с 1 ст. ложки соли на литр воды и корректировать вкус.

А что если…

Что будет, если вместо минералки использовать газированную питьевую воду? Такой вариант допустим, но вкус и аромат будут менее выраженными, а процесс займет больше времени. Минеральные соли в воде дополнительно способствуют сохранению структуры овощей.

Плюсы и минусы метода

Плюсы Минусы
Быстрое приготовление Минералка дороже обычной воды
Огурцы остаются хрустящими Нужно правильно выбрать воду
Лучше сохраняются витамины Требуется контроль пропорций
Простая технология Ограниченный срок хранения

FAQ

Как выбрать минеральную воду для засолки?
Берите сильногазированную без ароматизаторов и подсластителей.

Сколько стоят такие огурцы в сравнении с классическим методом?
Разница минимальна: литр минералки стоит дороже, но экономия времени и вкус часто перевешивают.

Можно ли хранить такие огурцы долго?
Нет, лучше употребить в течение 5-7 дней. Для длительного хранения подходит классическая засолка.

Мифы и правда

  • Миф: минералка портит вкус огурцов.

  • Правда: наоборот, она делает их более ароматными и свежими.

  • Миф: газ в воде вреден при засолке.

  • Правда: именно углекислота ускоряет процесс.

  • Миф: минералка подходит только для напитков.

  • Правда: её успешно применяют в кулинарии.

3 интересных факта

  1. Минеральную воду используют не только для огурцов — в ней маринуют мясо, чтобы оно было мягче.

  2. В грузинской кухне минералкой заливают овощи, чтобы подчеркнуть их вкус.

  3. В ресторанах минералка применяется для теста: оно становится более воздушным.

Исторический контекст

Огурцы начали солить в Древней Месопотамии. В России первые упоминания о квашеных огурцах датируются XVI веком. Тогда использовали только соль и воду из колодцев. С распространением торговли стали применять уксус и специи. Сегодня минералка стала ещё одним способом, который продолжает традицию, но с современным акцентом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Картофель с салом в тандыре даёт равномерную прожарку и золотистую корочку сегодня в 11:55

Картошка в тандыре — кулинарная революция: вкус, который меняет представление о простом блюде

Картошка с салом, запечённая в тандыре, тает во рту и пахнет дымком. Узнайте, как приготовить это блюдо для душевной компании.

Читать полностью » Салат с курицей и грибами по тосканскому рецепту получается пикантным сегодня в 11:52

Куриный салат с сюрпризом: этот ингредиент делает его ресторанным блюдом

Лёгкий салат с курицей, грибами и каперсами. Узнайте, как приготовить "Тосканский" вариант с итальянским акцентом.

Читать полностью » Фаршированные кальмары с сыром и овощами сохраняют нежную текстуру при обжарке сегодня в 10:49

Кальмары с сыром — когда простое блюдо превращается в кулинарный шедевр

Нежные кальмары с сырной начинкой и яркими овощами — эффектное блюдо, которое легко приготовить дома. Секреты греческого рецепта внутри.

Читать полностью » Свинина на сковороде-гриль сохраняет сочность благодаря правильной технике приготовления сегодня в 10:46

Свинина на сковороде-гриль — когда домашняя кухня побеждает мангал

Узнайте, как приготовить свинину на сковороде-гриль так, чтобы мясо осталось сочным внутри и покрылось румяной корочкой снаружи.

Читать полностью » Салат Оливье с семгой и свежими огурцами сохраняет классический вкус с новыми нотками сегодня в 9:43

Семга в Оливье — это не роскошь, а гениальная идея: салат заиграл новыми красками

Новая интерпретация любимого салата. Узнайте, как добавить семгу и свежий огурец в Оливье, чтобы сделать его особенным.

Читать полностью » Хек в духовке с овощами и сыром сохраняет сочность и питательные свойства сегодня в 9:39

Хек с овощами: как приготовить сочное блюдо без лишних калорий — акцент на пользе и вкусе

Легкая рыба, овощи и нежная сырная корочка — простое блюдо, которое сможет приготовить каждый. Узнайте секреты вкусного хека в духовке.

Читать полностью » Сметанник на сковороде без духовки получается нежным и мягким сегодня в 8:28

Секрет советских хозяек раскрыт: сметанник на сковороде готовится за час и тает во рту

Сметанник на сковороде — быстрый торт без духовки. Узнайте, как приготовить нежный десерт с мягкими коржами и сметанным кремом всего за час.

Читать полностью » Креветки под соусом в духовке с овощами сохраняют сочность сегодня в 8:26

Морепродукты мечты: как обычные креветки превращаются в кулинарную легенду

Креветки под соусом — лёгкое блюдо с морским вкусом. Узнайте, как приготовить их со шпинатом, помидорами и травами так, чтобы получился настоящий ресторанный уровень.

Читать полностью »

Новости
Туризм

В Свердловской области турист неделю выживал в тайге среди волков и медведя — МЧС
Наука

Птицы формируют резкие границы стаи случайно — пояснил исследователь Энди Рейнольдс
Наука

Приматы появились в холодных условиях Северного полушария — заявил Хорхе Авария-Льяутурео
Туризм

Туристка из Подмосковья добилась через суд возврата средств за тур после ДТП
Туризм

Туроператоры: с 4 по 12 октября туры в ОАЭ дороже из-за школьных каникул
Авто и мото

Nissan отзывает 9200 автомобилей X-Trail e-POWER из-за дефекта генератора
Красота и здоровье

Врачи и фитотерапевты назвали калину, бруснику и шиповник природными источниками витаминов осенью
Туризм

В Сочи после ливня подтоплены дома и улицы, МЧС предупредило туристов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet