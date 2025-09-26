Вода, которую привыкли пить, оказалась лучшей закваской для огурцов

Хрустящие малосольные огурцы всегда занимали особое место на столе. Но сегодня набирает популярность необычный способ заготовки — с использованием минеральной воды. Такой подход позволяет ускорить процесс и сохранить свежесть овощей. О том, как именно работает этот метод, рассказали эксперты, а также поделились практическими рекомендациями для домашних кулинаров.

В чем особенность метода

Основная идея в том, что минералка благодаря пузырькам углекислого газа проникает в овощи быстрее, чем обычный рассол. Огурцы остаются плотными, сочными и приобретают особый хруст. Этот эффект давно известен в ресторанной практике и теперь перекочевал в домашние кухни.

"Если брать минеральную воду в качестве закваски для огурцов, то лучше использовать, конечно, сильногазированную, без всяких примесей", — сказал шеф-повар Александр Челмакин.

Он уточнил, что соль и сахар добавляются прямо в минеральную воду в процессе приготовления — точные пропорции каждый подбирает по вкусу.

Сравнение способов засолки