Покупаете минералку для здоровья? Проверьте, не вредите ли вы себе

Минеральная вода давно воспринимается как полезный напиток, но далеко не вся она подходит для ежедневного употребления. Чтобы понять, какую минералку можно пить каждый день, а какую стоит оставить для лечебных целей, важно разобраться в её видах и особенностях.

Чем минеральная вода отличается от обычной

Это не просто вода с пузырьками: её добывают из природных источников, и она содержит соли, микроэлементы и биологически активные вещества. На этикетке всегда указывают общую минерализацию — количество растворённых веществ в граммах на литр. Именно этот показатель определяет, насколько часто можно пить ту или иную воду.

Виды минеральной воды

• Лечебная - 10-15 г солей на литр. Это уже лекарство, которое назначает врач. Пьют её только курсами.

• Лечебно-столовая - 1-10 г солей. Может использоваться в профилактических целях, но только после консультации со специалистом.

• Столовая - менее 1 г солей. Единственный вид, который можно пить каждый день без ограничений, он подходит для утоления жажды и восполнения водного баланса.

Газированная или нет?

Натуральная газация предпочтительнее: такая вода проходит минимальную обработку. Искусственная газация не вредна, но людям с чувствительным ЖКТ или хроническими заболеваниями комфортнее выбирать негазированную воду.

Возможные риски

Ежедневное употребление воды с высокой минерализацией может привести к:

• перегрузке почек и кишечника;

• нарушению водно-солевого баланса (отеки, скачки давления);

• дискомфорту в желудке (вздутие, изжога);

• избытку отдельных минералов (например, натрия — особенно опасно при гипертонии).

Польза при правильном выборе

Столовая минеральная вода:

• эффективно утоляет жажду;

• помогает восстанавливать электролитный баланс после тренировок;

• может восполнить нехватку отдельных минералов;

• поддерживает пищеварение, особенно при гастрите (если выбирать негазированную и с низкой минерализацией).

"При проблемах с пищеварением стоит обратить внимание на минералку с бикарбонатами, а при высоком давлении — с низким содержанием натрия. Главное — не превышать норму и выбирать воду по показаниям", — отметила клинический нутрициолог Ирина Деркач.

Какую минералку пить каждый день

Оптимальный вариант — столовая минеральная вода с минерализацией менее 1 г/л. Лучше выбирать негазированную, особенно людям с чувствительным желудком.

Важно покупать воду у надёжных производителей и всегда проверять этикетку. А если есть хронические заболевания почек, сердца или ЖКТ, то перед регулярным употреблением необходима консультация врача.