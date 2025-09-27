Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Влияние нехватки воды на уровень стресса
Влияние нехватки воды на уровень стресса
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:52

Покупаете минералку для здоровья? Проверьте, не вредите ли вы себе

Нутрициолог Ирина Деркач рассказала, какую минеральную воду можно пить каждый день

Минеральная вода давно воспринимается как полезный напиток, но далеко не вся она подходит для ежедневного употребления. Чтобы понять, какую минералку можно пить каждый день, а какую стоит оставить для лечебных целей, важно разобраться в её видах и особенностях.

Чем минеральная вода отличается от обычной

Это не просто вода с пузырьками: её добывают из природных источников, и она содержит соли, микроэлементы и биологически активные вещества. На этикетке всегда указывают общую минерализацию — количество растворённых веществ в граммах на литр. Именно этот показатель определяет, насколько часто можно пить ту или иную воду.

Виды минеральной воды

Лечебная - 10-15 г солей на литр. Это уже лекарство, которое назначает врач. Пьют её только курсами.
Лечебно-столовая - 1-10 г солей. Может использоваться в профилактических целях, но только после консультации со специалистом.
Столовая - менее 1 г солей. Единственный вид, который можно пить каждый день без ограничений, он подходит для утоления жажды и восполнения водного баланса.

Газированная или нет?

Натуральная газация предпочтительнее: такая вода проходит минимальную обработку. Искусственная газация не вредна, но людям с чувствительным ЖКТ или хроническими заболеваниями комфортнее выбирать негазированную воду.

Возможные риски

Ежедневное употребление воды с высокой минерализацией может привести к:
• перегрузке почек и кишечника;
• нарушению водно-солевого баланса (отеки, скачки давления);
• дискомфорту в желудке (вздутие, изжога);
• избытку отдельных минералов (например, натрия — особенно опасно при гипертонии).

Польза при правильном выборе

Столовая минеральная вода:
• эффективно утоляет жажду;
• помогает восстанавливать электролитный баланс после тренировок;
• может восполнить нехватку отдельных минералов;
• поддерживает пищеварение, особенно при гастрите (если выбирать негазированную и с низкой минерализацией).

"При проблемах с пищеварением стоит обратить внимание на минералку с бикарбонатами, а при высоком давлении — с низким содержанием натрия. Главное — не превышать норму и выбирать воду по показаниям", — отметила клинический нутрициолог Ирина Деркач.

Какую минералку пить каждый день

Оптимальный вариант — столовая минеральная вода с минерализацией менее 1 г/л. Лучше выбирать негазированную, особенно людям с чувствительным желудком.

Важно покупать воду у надёжных производителей и всегда проверять этикетку. А если есть хронические заболевания почек, сердца или ЖКТ, то перед регулярным употреблением необходима консультация врача.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Российские шеф-повара предложили новые рецепты кимчи — от ананаса до картофеля фри сегодня в 22:48

Корейская классика по-русски: какие продукты превращают в кимчи сегодня

Кимчи теперь делают не только из капусты: шефы маринуют ананасы, томаты и даже картофель, превращая классику в яркий гастрономический тренд.

Читать полностью » Горячую еду нельзя оставлять при комнатной температуре дольше двух часов сегодня в 22:05

Не жди, пока остынет: тёплое можно ставить в холодильник — но с хитростью

Горячие остатки — в холодильник сразу или подождать? Разбираем безопасную схему охлаждения: тонкий слой, 2-часовое правило и верный порядок действий.

Читать полностью » Корж для пирога становится жёстким и крошится из-за тепла и перемеса сегодня в 21:58

Корж плачет от влаги и злится на тепло: как приручить капризное тесто

Корж разваливается, съезжает со стенок или выходит "резиновым"? Разбираем точные причины провалов и пошаговую схему, которая вернёт пирогам слоистость и форму.

Читать полностью » Шеф-кондитер Серафима Комочкова рассказала, как использовать бананы и специи для идеальной выпечки сегодня в 21:45

Чем темнее банан, тем вкуснее пирог: парадокс выпечки

Как превратить банановый кекс в шедевр, а меренгу — в самостоятельный десерт: кондитер раскрывает секреты для смелых экспериментов.

Читать полностью » Сырое мясо в мировой кухне: тартары, карпаччо и строганина — советы Сергея Бабича сегодня в 20:39

Кулинария против мифов: сырое мясо может быть безопаснее жареного

Сырое мясо пугает мифами о паразитах и "крови". Шеф-мясник объясняет, как выбирать и готовить его так, чтобы было безопасно и вкусно.

Читать полностью » Коллаген делает мясо мягким в медленноварке при низкой температуре и долгой готовке сегодня в 19:37

Секрет волшебного мяса: как превратить жёсткий кусок в ресторанное блюдо дома

Нежное мясо без мороки: какой кусок выбрать, сколько лить жидкости, зачем обжарка и почему режим Low спасает сочность — краткая система для медленноварки.

Читать полностью » Шеф-повар Изат Аныбарбеков рассказал, как приготовить идеальный тайский десерт манго стики райс сегодня в 19:34

Рис, манго и кокос: три ингредиента, из которых рождается гастрономическая легенда

Манго стики райс — легендарный тайский десерт: сладкий клейкий рис с кокосовым соусом и спелым манго, который можно приготовить дома.

Читать полностью » Брокколи и груша против усталости: продукты для здоровья в холодный сезон сегодня в 19:18

Ошибки осеннего меню: почему только мясо — путь к слабости и простудам

Осенью организму особенно нужны витамины и энергия. Врач назвал пять продуктов, которые помогут укрепить иммунитет и улучшить самочувствие.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Подготовка к марафону занимает 16–18 недель и требует пересмотра расписания
Наука

Под Татарским проливом обнаружены древние тоннели
Дом

Микроквартиры стали законным форматом жилья и объектом для инвестиций
Дом

Апартаменты в России: основные плюсы и минусы покупки такого жилья
Технологии

Жительница Вирджинии выиграла в Powerball, используя числа от ChatGPT — Bloomberg
Дом

Эксперты назвали плюсы и минусы самостоятельного ремонта и работы с бригадой
Дом

Налог при продаже квартиры: сколько лет нужно владеть жильём для освобождения
Дом

Эксперты объяснили, почему россияне предпочитают покупку жилья долгосрочной аренде
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet