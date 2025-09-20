Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Вода
Вода
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:18

Один глоток для костей и сердца: простая привычка с большим эффектом

Минеральная вода содержит кальций, магний и калий, которых нет в обычной воде

Минеральная вода занимает особое место среди напитков: она поступает из подземных источников и содержит природные минералы, которые невозможно искусственно воспроизвести в обычной воде. В ней выше концентрация кальция, магния, калия и других элементов, что делает её полезной для здоровья.

Чем минеральная вода отличается от обычной

Главное отличие — содержание минералов и микроэлементов. Вода из крана чаще всего проходит очистку и не имеет высокой концентрации питательных веществ. Минеральная же сохраняет природный состав, что придаёт ей лечебные и профилактические свойства.

Сравнение минеральной и питьевой воды

Параметр

Минеральная вода

Обычная вода

Источник

Подземные источники

Поверхностные водоёмы, водопровод

Минералы

Высокое содержание (Ca, Mg, K, Na, Fe, Se)

Незначительное количество

Эффект

Поддержка сердца, костей, пищеварения

Утоление жажды, базовая гидратация

Применение

Ежедневное употребление, профилактика болезней

Ежедневное употребление

Варианты

С газом и без газа

Без газа

Основные преимущества

  1. Пополнение минералов. Даже один стакан может дать часть суточной нормы кальция или магния.
  2. Поддержка водного баланса. Содержание электролитов помогает организму после тренировок или жары.
  3. Здоровье сердца. Минералы влияют на давление, работу сосудов и уровень холестерина.
  4. Прочность костей. Кальций и магний делают скелет крепче, снижают риск остеопороза.
  5. Пищеварение. Вода с кальцием может снижать кислотность, а газированная — улучшать перистальтику.
  6. Физическая активность. Минералы помогают мышцам сокращаться и восстанавливаться.
  7. Почки. Минеральная вода снижает риск камнеобразования за счёт увеличения объёма мочи.
  8. Метаболизм. Регулярное употребление связано с профилактикой метаболического синдрома.

Советы шаг за шагом

  1. Перед покупкой изучайте этикетку: ищите баланс кальция, магния и низкий уровень натрия.
  2. Для повседневного употребления выбирайте столовую минеральную воду.
  3. После тренировок отдавайте предпочтение воде с высоким содержанием магния и калия.
  4. При проблемах с ЖКТ можно пить негазированную воду с кальцием.
  5. Храните бутылки в прохладном месте, избегая солнечных лучей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пить лечебную минеральную воду каждый день без контроля.
    Последствие: перегрузка почек, избыток солей.
    Альтернатива: использовать лечебную воду курсами, а для ежедневного питья выбирать столовую.
  • Ошибка: игнорировать содержание натрия.
    Последствие: риск повышения давления.
    Альтернатива: выбирать воду с пометкой "низкий уровень натрия".
  • Ошибка: полностью заменять обычную воду минеральной.
    Последствие: нарушенный электролитный баланс.
    Альтернатива: сочетать минеральную и очищенную воду.

А что если…

Если пить минеральную воду каждый день, можно поддерживать минерализацию организма и улучшать самочувствие. Но важно помнить: слишком высокая дозировка минералов иногда даёт обратный эффект.

Плюсы и минусы

Плюсы

Минусы

Содержит необходимые минералы

Может быть высокое содержание натрия

Улучшает пищеварение

Некоторые виды противопоказаны при болезнях

Поддерживает сердце и кости

Стоимость выше обычной воды

Подходит после нагрузок

Не заменяет полноценное питание

FAQ

Как выбрать минеральную воду?
Ориентируйтесь на состав: для ежедневного употребления лучше столовая вода с умеренным содержанием кальция и магния.

Сколько стоит минеральная вода?
Цены варьируются от 60 до 200 рублей за литр в зависимости от бренда и происхождения.

Что лучше — газированная или негазированная?
Негазированная мягче для желудка, а газированная помогает при лёгкой тяжести в желудке. Выбор зависит от состояния организма.

Мифы и правда

  • Миф: минеральная вода вредна для желудка.
    Правда: при умеренном употреблении она улучшает пищеварение.
  • Миф: все минеральные воды одинаковы.
    Правда: состав сильно различается, поэтому важно читать этикетку.
  • Миф: газированная вода вызывает камни в почках.
    Правда: наоборот, правильная минеральная вода снижает этот риск.

Интересные факты

  1. Минеральная вода впервые стала популярной в Европе в XVIII веке, когда её продавали как лекарство.
  2. В Японии минеральную воду часто используют в СПА-процедурах и ваннах.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Врачи: во время магнитных бурь стоит ограничить жирное мясо, соль и алкоголь сегодня в 16:49

Магнитная буря ударит по организму сильнее, если на столе окажется это

Магнитные бури становятся настоящим испытанием для организма. Узнайте, какие продукты помогут пережить их легче, а какие лучше исключить.

Читать полностью » Нарколог Алексей Казанцев предупреждает: алкоголь разрушает 200 органов сегодня в 9:05

Три мифа об алкоголе, которые медленно разрушают ваш мозг — даже пожилым стоит прочитать

Почему пиво и вино опасны не меньше водки? Нарколог Алексей Казанцев объяснил, как любой алкоголь разрушает мозг и приводит к необратимым последствиям для организма.

Читать полностью » Магнитные бури не влияют на здоровье — врач Алексей Хухрев объяснил причину недомоганий сегодня в 8:05

Таблетки, давление, паника: как не превратить бурю в катастрофу

Эксперты утверждают: ухудшение самочувствия во время магнитных бурь связано с самовнушением. Как правильно реагировать на солнечную активность?

Читать полностью » Андролог Елена Новикова предупредила: стероиды и велоспорт негативно влияют на мужскую фертильность сегодня в 7:05

Велосипед давит на мужское здоровье: долгие тренировки снижают фертильность и качество спермы

Какие виды спорта помогают сохранить мужскую силу, а какие — снижают фертильность? Врач объяснила риски велоспорта, стероидов и добавок, а также назвала безопасные альтернативы.

Читать полностью » Врач Александр Мясников объяснил, почему новые штаммы коронавируса стали заразнее, но легче сегодня в 6:05

Ковид не исчез, но стал мягче: врачи сравнивают его с сезонными формами гриппа

Каждая новая мутация коронавируса становится менее опасной, но распространяется быстрее. Врач объяснил, что ждёт ковид дальше.

Читать полностью » Учёные: инфаркт у женщин чаще развивается без холестериновых бляшек вчера в 23:51

Инфаркт без холестерина: скрытые механизмы, которые долго игнорировали

Инфаркт у молодых: причины и симптомы у мужчин и женщин кардинально различаются. Узнайте о факторах риска, диагностике и необходимых действиях для спасения жизни.

Читать полностью » Невролог Чэн: сильный храп повышает риск деменции и бессимптомных инсультов вчера в 23:26

Сон превращается в угрозу: как храп крадёт здоровье мозга

Невролог объяснил, как сильный храп приводит к микротравмам мозга, уменьшению серого вещества и повышает риск деменции в будущем.

Читать полностью » Лосось, авокадо и ягоды помогают коже оставаться молодой и сияющей вчера в 22:47

Кремы не справятся: сияющая кожа начинается с тарелки

Секреты здоровой и сияющей кожи: дерматологи раскрывают роль питания. Узнайте, какие продукты богаты витаминами А, С, Е, омега-3 и помогут сохранить молодость и упругость кожи.

Читать полностью »

Новости
Еда

Срок хранения квашеной капусты до 6 месяцев в холодильнике или подвале
Питомцы

Необычные аквариумные животные украшают интерьер и упрощают уход
Наука

В Институте океанологии РАН описали механизмы выживания глубоководных организмов без света
Спорт и фитнес

Шесть минут упражнений утром помогают проснуться и разогреть мышцы
Красота и здоровье

Исследование Гарвардского университета: зелёные бананы полезнее спелых для микрофлоры
Технологии

Пользователи iPhone Air столкнулись с запотеванием камеры в первый день продаж — Wccftech
Туризм

Жители Сочи сообщают о медведице с двумя детёнышами у мусорных контейнеров в Красной Поляне
ДФО

В Якутии приостановлены авиарейсы в село Абый: более двадцати человек оказались в изоляции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet