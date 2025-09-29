Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Carsten Tolkmit is licensed under CC BY-SA 2.0
Олег Белов Опубликована сегодня в 14:49

Карта убийства в Minecraft: как подросток подготовил атаку на техникум

Telegram-канал Baza: перед нападением студент в Архангельске создал карту техникума в Minecraft

Молодой человек, устроивший нападение на техникум в Архангельске 29 сентября, заранее подготовился к трагедии необычным способом — он создал в Minecraft карту, имитирующую учебное заведение и однокурсников. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Как произошло нападение

  • Утро 29 сентября: во время первого урока юноша в маске с "улыбкой" ворвался в класс с ножом.

  • Он нанёс преподавателю несколько ударов, но был остановлен другими студентами.

  • За два часа до нападения он сменил аватарку в соцсетях на фото вооружённого человека в маске.

По данным СМИ, ранее у него была хорошая репутация у преподавателей, он занимался авиамодельным спортом, но отличался замкнутостью и много времени проводил за компьютером.

Minecraft как "тренажёр"

"Другие студенты рассказывают, что напавший ранее "репетировал" свое нападение в Майнкрафте, где создал карту, имитирующую техникум и людей", — пишет Baza.

Minecraft по своей сути — это игра-конструктор, где можно создавать любые виртуальные миры. В данном случае среда стала симулятором для отработки реальных действий.

Сравнение: игры и реальность

Фактор Виртуальный мир Реальные последствия
Контроль Игрок управляет всеми сценариями Реальные люди реагируют непредсказуемо
Риски Отсутствуют Угроза жизни и здоровью
Мотивация Развлечение или самовыражение Настоящее преступление
Влияние Ограничено игрой Трагедия для людей и общества

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Игнорировать замкнутость и тревожные сигналы у подростка.
    Последствие: развитие агрессии и уход в виртуальные миры с опасными сценариями.
    Альтернатива: вовремя подключать психологов и родителей.

  • Ошибка: Обвинять во всём только компьютерные игры.
    Последствие: смещение фокуса с реальных проблем (изоляция, психика, окружение).
    Альтернатива: рассматривать игры как индикатор состояния человека.

  • Ошибка: Отсутствие мониторинга активности в сети.
    Последствие: упущенные сигналы (аватарка, необычные карты).
    Альтернатива: мягкий контроль и диалог с подростками о том, чем они занимаются онлайн.

А что если…

…в школах появятся специальные программы цифровой грамотности и психологической поддержки? Тогда интернет и игры можно будет использовать как инструмент раннего выявления рисков. Minecraft, например, может служить не только "площадкой для репетиций", но и платформой для обучения, совместных проектов и творчества.

Плюсы и минусы Minecraft

Плюсы Минусы
Развивает воображение и креативность Возможность использовать для негативных сценариев
Популярен у детей и подростков, объединяет их Нет встроенных фильтров на создание "опасных карт"
Может служить образовательным инструментом Увлечение без контроля ведёт к изоляции
Создаёт безопасное пространство для экспериментов В отдельных случаях подменяет реальное общение

FAQ

Является ли Minecraft опасной игрой?
Нет, по умолчанию игра безопасна и развивает творчество. Опасность в том, как именно её использует человек.

Можно ли предотвратить подобные случаи?
Да, если родители и педагоги будут обращать внимание на изменения в поведении подростка, его интересы и активность в сети.

Следует ли запрещать игры?
Запреты не решают проблему. Важно вести диалог и помогать подросткам справляться с эмоциями и стрессом.

Мифы и правда

  • Миф: "Игра виновата в нападении".
    Правда: игра была инструментом, а не причиной — ключевую роль играют психика и окружение.

  • Миф: "Любой, кто строит карты с насилием, опасен".
    Правда: большинство игроков используют Minecraft для развлечений и творчества.

  • Миф: "Компьютерные игры изолируют детей".
    Правда: при правильном подходе игры могут стать средством коммуникации и развития.

3 факта о ситуации

  1. Нападавший заранее создал карту Minecraft, имитирующую техникум.

  2. У него не было проблем с учёбой и репутацией, но он вёл замкнутый образ жизни.

  3. Перед нападением он изменил аватарку в соцсетях на образ вооружённого человека.

Исторический контекст

  • В 2010-е годы в мире неоднократно обсуждалась связь игр и агрессивного поведения.

  • Исследования показывают: сами игры не формируют насилия, но могут усиливать существующие психологические проблемы.

  • Minecraft используется в школах разных стран как образовательный инструмент — от математики до архитектуры.

